Pescara-Pordenone 4-2

– Il Pescara ridimensiona il Pordenone piegandolo 4-2 in rimonta mentre il Pisa strappa un successo prezioso (0-2) a Castellammare contro la Juve Stabia nei primi due posticipi di serie B. Alle 21 chiude il programma Frosinone-Ascoli.

Primi tre punti per il Pescara di Zauri che riscatta il ko di Salerno calando il poker al Pordenone. I friulani cadono in trasferta dopo 17 mesi (ultimo ko il 31 marzo del 2018, 3-0 a Padova). I biancazzurri sbloccano il punteggio grazie a Galano che si procura e trasforma un calcio di rigore dopo appena 3′. Il Pordenone reagisce subito e all’11 trova il pareggio grazie al tiro ravvicinato di Gavazzi che trafigge Fiorillo sfruttando un bell’assist di Pobega. Poco prima dell’intervallo (45′) gli ospiti ribaltano il punteggio con Chiaretti che su penalty (fallo di mano di Scognamiglio) batte di nuovo il portiere biancazzurro. A inizio ripresa (50′) il Pescara rimette in equilibrio il match con Galano che capitalizza al meglio un delizioso servizio di tacco di Memushaj. Il gol del sorpasso arriva al 71′ in contropiede con Tumminello che sfrutta al meglio un cross del neo entrato Kastanos. Nel finale (90′) Palmiero rende forse troppo severa la punizione per l’undici di Tesser fissando il punteggio sul 4-2.

Juve Stabia-Pisa 0-2

Nella sfida fra neopromosse il Pisa espugna meritatamente il Romeo Menti e prolunga la sua imbattibilità che dura dallo scorso gennaio. Dopo una rete annullata allo stabiese Di Gennaro, apparsa regolare, il Pisa colpisce la traversa con una zampata di Masucci da sotto misura e sblocca il risultato poco prima della mezz’ora con una gran botta su punizione di Gucher. Nella ripresa la Juve Stabia spinge ma senza riuscire a costruire azioni pericolose e, al 70′, il Pisa chiude il match grazie ad una zampata di Marconi che anticipa i due centrali difensivi stabiesi su cross radente dell’ex di giornata Lisi.