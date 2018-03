– Finisce con un pareggio per 1-1 la sfida tra Bari e Spezia, con i pugliesi che così rallentano la corsa play off, mentre il Carpi approfitta della crisi nera del Pescara e vince 1-0 all’Adriatico nei match validi come recupero della 28esima giornata della serie cadetta.

BARI-SPEZIA 1-1 – Finisce 1-1 il recupero del San Nicola fra Bari e Spezia. Un pareggio che rallenta ulteriormente la corsa dei pugliesi alle prime posizioni, e lascia i liguri ai margini della zona play off. La squadra di Gallo ha accarezzato a lungo il sogno del colpo grosso, dopo il vantaggio siglato al 10′ da Forte, che su cross di Mastinu ha colpito di testa anticipando Marrone. Bari a corto di idee e brillantezza (un solo tiro nello specchio, di Improta, prima dell’intervallo), e nella ripresa ci vuole il solito Brienza per ristabilire l’equilibrio al 26′, con una conclusione al volo su angolo di Balkovec (esordio per lo sloveno). Due squadre pari in tutto, anche nelle due ghiotte occasioni sprecate nel finale: Marilungo da una parte, Nenè dall’altra.

PESCARA-CARPI 0-1 – Terza sconfitta consecutiva per il Pescara (seconda di fila per Epifani) che precipita nelle zone pericolose della classifica. I biancazzurri cadono all’Adriatico contro il Carpi. Il successo degli emiliani lo firma Sabbione che segna di testa dopo soli 11 minuti. Sterile la reazione della squadra di Epifani che fa tanto possesso palla e solo nel finale crea qualche problema agli avversari. Ora il Pescara ha soli tre punti di vantaggio sul quint’ultimo posto e all’orizzonte c’è la trasferta insidiosa sul campo dell’Avellino. Il Carpi sale a quota 41, a due sole lunghezze dal Perugia che occupa l’ottavo posto. Al termine del match i tifosi pescaresi fischiano la squadra e riservano una standing ovation all’ex Melchiorri.