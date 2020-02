Tre punti importantissimi in ottica play-off per il Cittadella, che nell’anticipo della 24esima giornata batte in trasferta il Pescara e sale a quota 36 punti, raggiungendo momentaneamente Salernitana e Pordenone al quinto posto. In casa abruzzese fallita l’opportunità di scavalcare proprio i veneti: la squadra di Legrottaglie, espulso per proteste in occasione del rigore decisivo concesso al Cittadella, resta ferma a 32 punti. A partire forte sono gli ospiti: dopo 6 minuti è già 1-0, grazie a Diaw, bravo a raccogliere a centro area l’assist di Proia e a fulminare Fiorillo con un destro potente. I padroni di casa però non si perdono d’animo e al 22’ trovano il gol del pareggio: su cross di Melegoni, Zappa batte di testa Paleari per l’1-1. Il Pescara continua a premere e sfiora il vantaggio con Memushaj, sul cui calcio di punizione il portiere veneto è bravo a respingere. Al 40’ Del Grosso alza bandiera bianca per un problema alla spalla: al suo posto Elizalde. Dopo 3 minuti di recupero, si va a riposo sul risultato di 1-1.La ripresa si apre con un’altra occasione per Diaw, che però di testa non riesce a centrare lo specchio su cross di Rosafio. Fiorillo ha un bel po’ di lavoro da fare nel primo quarto d’ora per evitare il nuovo vantaggio del Cittadella. Ma il Pescara non riesce a rendersi pericoloso e al 29’ arriva la svolta: Diaw subisce fallo in area di rigore, l’arbitro Illuzzi non ha dubbi e indica il dischetto. Ma la panchina del Pescara non ci sta e a farne le spese è il tecnico Legrottaglie, espulso per proteste. Dagli 11 metri capitan Iori non fallisce e riporta in vantaggio i veneti. La reazione degli abruzzesi è blanda: il Cittadella controlla senza troppi affanni il 2-1 e porta a casa 3 punti preziosi, che permettono alla squadra di Venturato di agganciare momentaneamente Salernitana e Pordenone al quinto posto.