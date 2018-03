ROMA – In attesa del big-match Palermo-Frosinone (ore 18), il Cittadella strappa un buon punto (1-1) a Cremona e resta in scia del duo di testa. Ottengono vittorie pesanti in chiave playoff il Venezia, che piega di misura (1-0) l’Ascoli, il Parma, che espugna (1-4) Pescara, e il Perugia che supera 2-0 il Foggia. Frena, invece, il Bari, che si fa riprendere in pieno recupero (2-2) dalla Pro Vercelli. In coda, punti preziosi per il Cesena (0-0 nel derby con il Carpi) e per la Ternana (1-1 a La Spezia). Domenica si disputano Salernitana-Avellino (ore 15) e Empoli-Entella (ore 17.30): Chiuderà il programma lunedì sera (ore 20.30) Novara-Brescia. Da segnalare che su tutti i campi è stato commemorato Davide-Astori. Pescara e Parma hanno indossato la patch “#CiaoDavide13” stampata sulle due divise, Spezia e Ternana si sono presentate con una maglia in ricordo del difensore. La Cremonese è scesa in campo con la scritta “Ciao Davide continuerai a vivere con noi”, mentre in Venezia-Ascoli, durante il minuto di silenzio, sui led è apparsa la scritta “Ciao Davide”.