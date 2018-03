Serie B: Novara-Brescia 2-1, Puscas e Sansone inguaiano i lombardi

Roberto Boscaglia

NOVARA – Dopo tre sconfitte consecutive, il Novara rialza la testa vincendo in rimonta il fondamentale scontro diretto con il Brescia. Tre punti pesantissimi che consentono alla squadra di Di Carlo di scavalcare i rivali e uscire dalla zona calda. Una sconfitta pesante per i lombardi che, così, restano con un piede in zona playout. Gli uomini di Boscaglia, malgrado una discreta prova complessiva, hanno pagato caro un blackout di un quarto d’ora in avvio di ripresa che, di fatto, gli è costato carissimo.

BISOLI ILLUDE IL BRESCIA – Gara equilibrata e ricca di capovolgimenti di fronte fin dall’avvio. Alle conclusioni di Di Mariano (2) e Orlandi, il Brescia replica spaventando Montipò con Coppolaro, Embalo e Bisoli. Il gol è nell’aria e alla fine lo realizzano gli ospiti (32’): Tonali lancia in area Bisoli che insacca con una precisa girata di sinistro in diagonale.

PUSCAS E SANSONE RIBALTANO IL RISULTATO – Il Novara stenta a reagire ma alla prima vera opportunità, in avvio di ripresa (50’), pareggia: Moscati dalla destra pesca solo in area Puscas che controlla goffamente ma poi si riscatta battendo Minelli con una pregevole mezza girata volante da pochi passi. Il Brescia accusa il colpo e, 8’ dopo, incassa anche il 2-1: Calderoni lancia sul filo del fuorigioco Sansone che, solo davanti al portiere, insacca il pallone col sinistro a fil di palo alla destra di Minelli. Il Brescia si riversa in avanti ma manca con Bisoli l’unica vera ghiotta occasione costruita per pareggiare.