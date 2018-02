La neve e il maltempo continuano ad avere la meglio. Il turno infrasettimanale della Serie B continua così ad essere stravolto: dopo Pescara-Carpi sono state infatti rinviate anche Perugia-Brescia, Bari-Spezia e Cesena-Pro Vercelli.

“NO CONDIZIONE IDONEE” – La decisione su Pescara-Carpi era arrivata già nella giornata di lunedì. A inizio giornata è stata la volta di Perugia-Brescia. “Dopo il sopralluogo del GOS, viste le condizioni generali dello stadio e del campo da gioco nonché la pericolosità per il pubblico e per il personale di servizio dello stadio in tutti i settori, si rileva che non sussistono le condizioni idonee per la disputa della gara che sarà recuperata a data da destinarsi”, si legge in una nota del club umbro. Poi il turno di Bari-Spezia. “In queste ore si è verificata una abbondante precipitazione nevosa che ha investito anche la città di Bari – il comunicato del Prefetto del capoluogo pugliese, Marilisa Magno – creando disagio alla circolazione dei mezzi, autoveicoli, pedoni e potenziale pregiudizio per la pubblica incolumità”. Infine, ultima in ordine di tempo, è stata annullata anche Cesena-Pro Vercelli. Nelle prossime ore la Lega cadetta deciderà quando verranno recuperate le quattro partite.