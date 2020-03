SPEZIA-PESCARA 2-0

– Lo Spezia batte (2-0) il Pescara nell’ultima gara di calcio disputata a porte aperte in Italia da qui al 15 marzo e si riporta a -3 dalla zona A. Nell’altro posticipo della 27/a giornata di serie B, il Chievo si fa rimontare dall’Ascoli (1-1) nel match disputato a porte chiuse al Del Duca e sciupa una buona occasione per rimettere un piede in zona playoff.

Lo Spezia supera agevolmente il Pescara e si riporta da solo al 4° posto. Per 48′ la sfida è soprattutto tra Maggiore e Fiorillo con il centrocampista bianconero che sciupa ben 4 occasioni per sbloccare il risultato. Il Pescara, pericoloso nel primo tempo solo con Galano, alla fine capitola (48′), combinando un pasticcio: su una sponda aerea in mezzo di Galabinov, Scognamiglio, per anticipare Gyasi, spedisce il pallone di punta nella propria porta. Lo Spezia insiste e, dopo aver fallito un’altra occasione con Maggiore, raddoppia (60′): lo stesso Maggiore mette un pallone in mezzo per Galabinov che fa velo per l’accorrente Gyasi consentendogli di insaccare da pochi passi. Nel finale c’è tempo per vedere la sesta palla-gol sciupata da Maggiore e poi due occasioni fallite da Galano e dal subentrato Bojinov che certificano la serata no del Pescara.

ASCOLI-CHIEVO 1-1

Inizia con un pari l’avventura di Aglietti sulla panchina dell’Ascoli. I marchigiani fermano sull’1-1 il Chievo impedendo ai clivensi di rimettere un piede in zona playoff. Dopo un’occasione per parte (Petrucci e Djordjevic), gli ospiti passano in vantaggio (38′) con una deviazione volante di Djordjevic su tiro-cross dalla destra di Vignato. Nella ripresa il Chievo controlla senza patemi fino al 71′ quando è costretto a capitolare: Renzetti respinge corto un cross dalla sinistra di Trotta e consente a Ninkovic di segnare da pochi passi. Le due squadre provano a vincere ma Trotta da una parte e Vignato dall’altra mancano la rete del 2-1.