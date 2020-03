Virtus Entella-Ascoli 3-0

– Dopo tre sconfitte di fila l’Entella rialza la testa e torna al successo superando 3-0 in casa l’Ascoli. Vince anche la Juve Stabia, 3-1 in casa con lo Spezia. Alle 21 Benevento-Pescara, domani la ventottesima giornata si completa con Chievo-Cosenzaa.

Successo in scioltezza per l’Entella che ha lasciato solo le briciole all’Ascoli incapace di reagire all’iniziale svantaggio. I ragazzi di Boscaglia hanno controllato per quasi tutti i 90 minuti la partita. Il primo gol arriva al 8′ con la rete firmata da Paolucci . Da lì in avanti la partita è completamente girata con l’Entella che ha continuato ad attaccare mettendo all’angolo l’Ascoli. La squadra di Stellone ha incassato altre due reti e ha alzato bandiera bianca. Il raddoppio arriva grazie a una rete di Poli 13′. Il 3-0 finale lo mette a segno De Luca su rigore al 22′. Il finale di gara è pura accademia per la squadra di Boscaglia che torna a vincere dopo 3 ko di fila salendo a quota 38 punti in classifica. Tredicesima sconfitta in campionato per l’Ascoli, l’undicesima fuori casa. Restano 32 i punti dei bianconeri.

Juve Stabia-Spezia 3-1

Una Juve Stabia in forma e convincente batte lo Spezia tornando alla vittoria dopo tre giornate di digiuno. I gialloblù di Caserta si portano in vantaggio al 24′ grazie a una punizione dal limite dello specialista Calò che beffa Scuffet. Lo Spezia va vicino al pari con una conclusione a giro di Federico Ricci, su cui Provedel si distende, ma rischia di subire il raddoppio con un violento destro che coglie la parte interna della traversa prima di rimbalzare fuori. Ma al ritorno dall’intervallo è lo stesso Forte al 5′ a siglare il raddoppio sempre su calcio di punizione dal limite. La Juve Stabia si distrae e lo Spezia accorcia le distanze al minuto 12 con Matteo Ricci su rigore, concesso per fallo di Troest su Gyasi, ma incassa il terzo gol al 28′ con un contropiede sull’asse Canotto-Bifulco.