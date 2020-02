Primo ko per Legrottaglie

– Giornata di posticipi in Serie B per la ventitreesima giornata. La Virtus Entella ha vinto 2-0 in casa contro il Pescara, mentre è finita 1-1 tra Pisa e Chievo Verona. Ora in classifica i liguri salgono a quota 34 e agganciano lo Spezia. 30 invece i punti per i nerazzurri toscani, 31 per i veneti.

La Virtus Entella si impone sul Pescara per 2-0. Liguri a segno con De Luca al 35′ del primo tempo con un bel destro a incrociare. Raddoppio in apertura di secondo tempo con Rodriguez su rigore, concesso per un tocco di mano del pescarese Crecco nella sua area. Per l’allenatore degli abruzzesi Nicola Legrottaglie è la prima sconfitta alla guida della squadra biancazzurra.

Ancora un pari per il Pisa

Il Pisa conquista il quarto pareggio nelle ultime cinque partite. All’Arena Garibaldi contro il Chievo finisce 1-1. Al bellissimo gol degli ospiti al 9′ del primo tempo, segnato da Meggiorini in sforbiciata su cross di Giaccherini, ha risposto Lisi al 12′ della ripresa.