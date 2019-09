Entella

– Rallenta il Benevento, fermato sull’1-1 interno dall’Entella non riuscendo a rispondere all’Empoli capolista, anche il Chievo non va oltre il pareggio casalingo con il Pordenone, mentre il Trapani festeggia la prima vittoria in campionato sbancando per 4-2 il ‘Picco’ di La Spezia. Ecco l’istantanea dei tre posticipi pomeridiani di domenica della sesta giornata del campionato di serie B, che si completa poi con le gare Livorno-Salernitana in serata e Cremonese-Ascoli lunedì alle 21.Secondo pareggio consecutivo per il Benevento. La squadra di Inzaghi impatta contro la Virtusdi Boscaglia al termine di una gara equilibrata, ma ricca di emozioni. Ad aprire le danze nel primo tempo sono i padroni di casa: Letizia dalla sinistra serve al centro Kragl che si fa trovare pronto all’appuntamento con il gol, il suo secondo in maglia giallorossa. La gara si mette in discesa per la formazione sannita, che però non riesce a trovare il raddoppio. Nella ripresa sono gli ospiti a creare più di una preoccupazione alla difesa locale e a dieci minuti dalla fine trovano la rete del pari con il neo entrato Sernicola.

BENEVENTO (4-4-2): Montipo’ 6; Maggio 6, Antei 6, Caldirola 6, Letizia 6; Kragl 7 (27′ st Tello sv), Viola 6, Hetemaj 6, Improta 5.5 (37′ st Armenteros sv); Coda 5.5, Insigne 5.5. In panchina: Manfredini, Gori, Rillo, Del Pinto, Sanogo, Tello, Tuia, Basit, Gyamfi, Di Serio, Vokic. Allenatore: Inzaghi 6.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Contini 6; Coppolaro 5.5 (18′ st Sernicola 7), Pellizzer 6, Chiosa 6, Sala; Eramo 6 (26′ st Coulibaly vs), Nizzetto 5.5, Paolucci 6; Schenetti 6; Mancosu 6 (28′ st Morra vs), De Luca 5.5. In panchina: Paroni, Borra, Crialese, Currarino, Toscano, Adorjan, De Luca, Bonini, Sernicola, Poli. Allenatore: Boscaglia 6.

ARBITRO: Sozza di Soregno 6.

RETI: 21′ pt Kragl, 35′ st Sernicola.

NOTE: terreno in buone condizioni. Spettatori circa 9000. Ammoniti: Hetemaj, Boscaglia, Eramo, Kragl, Antei. Angoli: 7-5 per il Benevento. Recupero: 2’pt; 5′ st

Pordenone regge in 9 sul campo del Chievo

Gara da due volti al Bentegodi di Verona. Il Chievo soffre nella prima frazione, va sotto per un gol di Strizzolo poi la rimette a posto nella ripresa cogliendo il terzo pareggio consecutivo. Ma pesa nell’economia del risultato la doppia espulsione che lascia il Pordenone giocare l’ultima mezzora in nove. Ramarri che già in dieci subiscono il pari di Djordjevic dopo il rosso a Strizzolo, poi rimangono in nove per la leggerezza di Chiaretti. Il finale è un assedio, ma la zampata per il Chievo non arriva e il Pordenone si porta a casa un meritato pareggio.

CHIEVO (4-3-1-2): Semper 6; Dickmann 6, Leverbe 5.5, Cesar 5.5, Brivio 5.5 (34’st Pucciarelli sv); Garritano 5.5 (14’st Meggiorini 5.5), Esposito 6, Segre 6; Vignato 6; Rodriguez 5.5, Djordjevic 6.5. In panchina: Nardi, Pavoni, Rigione, Frey, Colley, Cotali, Karamoko, Bertagnoli, Obi, Rovaglia. Allenatore: Marcolini 6.

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio 7; Almici 6, Camporese 6.5, Bassoli 6.5, De Agostini 6; Pasa 6, Burrai 6 (35’st Zammarini sv), Gavazzi 6 (14’st Vogliacco 6); Chiaretti 5; Strizzolo 6.5 Monachello 6 (27’st Ciurria sv). In panchina: Jurczak, Ronco, Zanon, Stefani, Semenzato, Misuraca, Mazzocco, Candellone. Allenatore: Tesser 6.5

ARBITRO: Massimi di Termoli 6.

RETI: 10’pt Strizzolo, 9’st Djordjevic.

NOTE: terreno in buone condizioni, pomeriggio caldo. Spettatori 4 mila circa. Espulsi al 6′ st Strizzolo per doppia ammonizione e al 12′ st Chiaretti per doppia ammonizione. Ammoniti Cesar, Dickmann, Garritano, Strizzolo, Bassoli, Chiaretti. Angoli 7-2 per il Chievo. Recuperi: 1′; 6′.

Colpo Trapani: Spezia crolla in casa

Al Picco si incontrano due squadre assetate di punti e in difficoltà realizzativa, ma ne esce una gara tutt’altro che avara di gol e la spunta per 4-2 il Trapani fin qui ancora senza vittorie in questo torneo. In vantaggio gli ospiti con Nzola che sfrutta un errore del portiere Krapikas e mette in rete. I padroni di casa si disuniscono e subiscono il 2-0 con Luperini che sfrutta un’indecisione di tutta la difesa. Lo Spezia accorcia le distanze con Ragusa, bravo a battere Carnesecchi con un diagonale preciso. Nemmeno il tempo di mettere la palla al centro che c’è la terza rete degli isolani, questa volta è Pettinari a sfruttare un preciso cross di Del Prete. Nella ripresa lo Spezia preme ma subisce il quarto gol con Nzola, che resiste ad una carica e serve Pettinari, bravissimo ad insaccare sotto la traversa nonostante l’intervento di Capradossi. I bianchi accorciano con una punizione di Bartolomei che si spegne nel sette. Il finale è tutto offensivo per i padroni di casa, ma la difesa del Trapani resiste e porta a casa i tre punti.

SPEZIA (4-3-3): Krapikas 5; Ferrer 5.5, Terzi 5, Capradossi 5, Bastoni 5; Maggiore 6, Ricci M. 5.5 (17’st Bidaoui 6), Mora 5 (1’st Bartolomei 6); Ragusa 6, Gyasi 5, Delano 5 (1st Ricci F. 5.5). In panchina: Scuffet, Desjardins, Vignali, Marchizza, Gudjohnsen, Benedetti, Erlic, Buffonge. Allenatore: Italiano 5.

TRAPANI (4-3-1-2): Carnesecchi 6.5; Del Prete 6.5, Scognamillo 6.5 (44’st Fornasier s.v.), Pagliarulo 6.5, Jakimovski 6.5; Luperini 7, Taugourdeau 7, Aloi 6.5 (36’st Colpani s.v.); Moscati 6.5; Pettinari 7.5 (26’st Tulli s.v.), Nzola 7. In panchina: Dini, Stancavallo, Silva, Minelli, Cauz, Candela, Scaglia, Golfo, Canino. Allenatore: Baldini 7.

ARBITRO: Amabile di Vicenza 6.

RETI: 19′ pt Nzola, 34′ pt Luperini, 39′ pt Ragusa, 41′ pt e 15′ st Pettinari, 29′ st Bartolomei.

NOTE: giornata nuvolosa, terreno ottimo. Spettatori 4.900 (83 ospiti).Ammoniti Taugourdeau. Angoli: 7-2. Recupero: 2′; 5′.