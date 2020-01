LIVORNO-ENTELLA 4-4

– L’Ascoli manca una buona occasione per salire al 4° posto in serie B facendosi travolgere per 3-1 dal Trapani penultimo in classifica. Chi sale in quarta posizione, invece, è l’Entella che risale da 3-0 a 3-3 a Livorno e trova il definitivo 4-4 al 96’ dopo essere andata sotto al 91’. Assapora aria di playoff anche la Juve Stabia che piega (1-0) un Empoli sempre più in crisi. Infine termina 0-0 il delicato scontro salvezza tra Cremonese e Venezia. Pari anche nell’anticipo tra Frosinone e Pordenone 2-2. Alle 18 si gioca Chievo-Perugia. Domenica sono in programma Pescara-Salernitana e Spezia-Cittadella (entrambe alle 15) e Benevento-Pisa. Chiuderà la giornata, lunedì alle 21, il derby calabrese tra Cosenza e Crotone.

Un Entella mai domo rimonta per due volte il Livorno e porta a casa un punto d’oro in chiave promozione Gara vietata ai deboli di cuore al Picchi. Il Livorno fa un primo tempo da favola: all’8′ azione manovrata con Rocca che arriva al e scarica a destra per Marras: tiro dell’esterno che prende il palo e sulla ribattuta è facile il tocco di Murilo. Al 20′ il raddoppio: Rocca a sinistra per Murilo e tocco sotto porta di Braken. Al 40′ Contini atterra Braken in area: è rigore che Rocca trasforma. Sul finire di tempo la squadra di Boscaglia segna il 3-1 grazie ad un rigore trasformato da Schenetti. Nella ripresa, al 78′, l’Entella accorcia ancora con Poli perso colpevolmente in mischia da Raicevic. Quindi il pari con De Luca al 90’. Palla al centro e il Livorno trova il 4-3 con Marras. Partita finita? Macché: su un lancio quasi disperato, un rimbalzo in area permette a Pellizzer di testa di segnare il definitivo 4-4 al 96’.

TRAPANI-ASCOLI 3-1

Il Trapani sorprende l’Ascoli e si avvicina alla zona playout. Al primo affondo (6’) i siciliani passano con Pettinari che riprende un tiro di Luperini ribattuto dalla difesa ascolana. Alla sua prima apparizione con la maglia dell’Ascoli Morosini pareggia (32’): riceve palla in area da Da Cruz, aggiusta la mira e infila Carnesecchi. Nella ripresa Moscati dalla fascia destra calibra un assist perfetto per Pettinari che ne approfitta per realizzare la personale doppietta (66’). L’Ascoli insiste ma il Trapani trova la zampata per chiudere la partita (81’) con Luperini che riprende una conclusione di Taugourdeau, deviata da Brlek.

JUVE STABIA-EMPOLI 1-0

La Juve Stabia comincia con il piede giusto il girone di ritorno battendo di misura l’Empoli con una rete dello “squalo” Forte, alla nona realizzazione stagionale. Solito avvio a tutto gas dei padroni di casa che, dopo aver colpito una traversa con Forte, passano al 6′ con un colpo di testa in mischia del cannoniere gialloblu. L’Empoli reagisce arrivando spesso in area ma senza concretizzare la propria superiorità territoriale nonostante in attacco schieri i due nuovi acquisti La Mantia e Tutino. E nel secondo tempo i gialloblu sprecano in un paio di occasioni in contropiede, con Canotto e Forte, la possibilità di chiudere anzitempo il match.

CREMONESE-VENEZIA 0-0

Finisce senza reti lo scontro diretto tra Cremonese e Venezia che segnava il ritorno in panchina di Rastelli in casa grigiorossa. Gara dai due volti allo Zini. Per tutto il primo tempo iniziativa della Cremonese con il Venezia più attento a difendersi. A parte un tiro ravvicinato di Palombi su cui Lezzerini esce bene, non si registrano, però, significative clamorose. Nella ripresa la Cremonese resta in 10 (58’) per l’espulsione di Claiton e il Venezia avanza qualche metro buttando tanti palloni nell’area grigiorossa senza successo nonostante l’ingresso di un attaccante in più. Per la Cremonese un’occasione con Valzania respinta con affanno da Lezzerini, poi possesso di palla sterile dei lagunari.