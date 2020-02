Ancora un passo falso per il Pordenone: la squadra di Tesser viene fermata 2-2 in casa dal Livorno fanalino di coda e, in un colpo solo, subisce il doppio sorpasso da Frosinone e Crotone. I ciociari espugnano 1-0 il Penzo di Venezia grazie a Rohden, i calabresi, con lo stesso punteggio, stendono nel finale la Cremonese allo Scida con il solito Simy. Vittoria preziosa, la seconda consecutiva, anche dell’Empoli che vince 2-1 a Cittadella: la cura Marino sta dando i suoi frutti.

LA CLASSIFICA

PORDENONE-LIVORNO 2-2

Alla Dacia Arena di Udine il Livorno conquista un punto prezioso in chiave salvezza contro un Pordenone che non vince dallo scorso 29 dicembre. Nonostante le tante le occasioni costruite nel corso del primo tempo, gli uomini di Tesser riescono a sbloccare l’incontro solo a sei minuti dall’intervallo con Gavazzi, che sfrutta al meglio una sponda di Strizzolo. In avvio di ripresa gli amaranto cercano con insistenza la rete dell’1-1 e la trovano al sesto minuto con Bogdan, che sfrutta al meglio un corner battuto da Marras. Proprio quest’ultimo al 22′ completa la rimonta, su cross di Braken. Ma il Pordenone non si arrende e a sette minuti dalla fine del match sigla il 2-2 con il neo-entrato Chiaretti. Il bicchiere però rimane mezzo vuoto perché, in un colpo solo, la squadra di Tesser si ritrova da seconda a quarta. Buono invece l’esordio-bis di Breda.

VENEZIA-FROSINONE 0-1

Una deviazione sotto rete di Rohden, al primo centro in campionato, al 18′ della ripresa regala al Frosinone tre punti pesanti, la terza vittoria consecutiva e il provvisorio secondo posto in classifica mentre un Venezia, davvero sfortunato nel finale, alimenta la “maledizione del Penzo”, che non vede gli arancioneroverdi vittoriosi da quasi tre mesi. Dopo un’ora sonnolenta, con i portieri spettatori non paganti, il vantaggio degli uomini di mister Nesta, risveglia il Venezia. Dionisi getta nella mischia tutte le punte a disposizione e Fiordilino al 83′ e Zigoni allo scadere del corposo recupero, quasi 8′, colpiscono due clamorosi pali a Bardi battuto. Ciociari ora secondi con il Crotone alle spalle del Benevento, Venezia fermo a 27.

CROTONE-CREMONESE 1-0

Il Crotone la risolve nel finale contro la Cremonese, grazie alla decima rete di Simy, e si prende il secondo posto in classifica proprio sul filo di lana, in una partita davvero difficile da sbloccare. Primo tempo scialbo, con la squadra di Stroppa a fare moltissimo possesso palla ma con poco costrutto, e la Cremonese chiusa a riccio con qualche tentativo di ripartenza. All’8′ il colpo di testa di Simy impegna Ravaglia; al 37′ Palombi in scivolata mette sull’esterno della rete. Più vivace la ripresa: all’11’ Ravanelli salva, a portiere battuto, sulla conclusione di Molina; dall’altra parte, al 20′, è Cordaz a mettere un piede sul destro da pochissimi passi di Valzania. Poi, al 42′, Simy approfitta di un black out della difesa ospite e insacca di testa il cross di Mustacchio. Un gol che vale il secondo posto.

CITTADELLA-EMPOLI 1-2

L’Empoli sbanca il Tombolato e batte 2-1 il Cittadella. La squadra di Marina sfrutta al massimo due azioni di rimessa ottenendo il massimo. La partita si sblocca subito, al 6′ Mancuso raccoglie di testa un traversone e insacca portando in vantaggio gli ospiti dopo che il Cittadella era andato vicino alla marcatura in almeno un paio di occasioni. La reazione granata non è veemente ma immediata. I toscani chiudono bene gli spazi bloccando sul nascere le iniziative di Diaw e Stanco. L’occasione del raddoppio capita sui piedi di Henderson che mette fuori da distanza ravvicinata. Il pari arriva al 38′ grazie a una staffilata al volo di Adorni da 25 metri che si insacca all’angolino. La ripresa si apre con i padroni di casa all’arrembaggio che creano tre occasioni nitide con interventi decisivi di Brignoli. Alla mezz’ora però è l’Empoli a tornare in vantaggio su azione di rimessa che trova Bajrami smarcatissimo in area. Gli azzurri salgono a 30 staccandosi dalla zona play-out, veneti fermi a 33.