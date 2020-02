Iemmello dagli 11 metri lancia il Perugia

Sono nel segno dei successi esterni i due posticipi pomeridiani domenicali del 22esimo turno del campionato di Serie B. Il Perugia s’impone infatti per 2-1 sul terreno della Juve Stabia e ridà corpo alle proprie ambizioni, portandosi al quinto posto in classifica con 33 punti a braccetto con il Cittadella (in attesa del completamento della giornata), mentre le Vespe restano a quota 28. Perde invece l’occasione di salire ai piani nobili della graduatoria il Chievo (30 punti), sgambettato a domicilio dal Venezia, che con questi preziosi 3 punti nella lotta per la permanenza in categoria aggancia l’Empoli a 27.

Il Perugia ricorda nel migliore dei modi il suo ex presidente Luciano Gaucci, battendo a domicilio la Juve Stabia. Gli umbri passano in vantaggio al 17′ grazie a un calcio di rigore concesso per un fallo in area di Allievi su Angella: dal dischetto il capocannoniere Iemmello trasforma spiazzando Provedel. Non si fa attendere la risposta della squadra campana, che pareggia al 26′ con un contropiede di Canotto, servito in profondità da Calò. Nella ripresa gli uomini di Serse Cosmi spingono fin dall’inizio e, dopo aver sfiorato più volte il gol, realizzano la rete decisiva ancora dal dischetto e ancora con Iemmello (fallo di Fazio su Rosi), che poi sfiora la tripletta colpendo un palo nel finale.

JUVE STABIA-PERUGIA 1-2 (1-1)

JUVE STABIA (4-3-1-2): Provedel 7; Vitiello 6.5, Fazio 5,5 (28′ st Tonucci 6), Allievi 5.5, Ricci 5.5; Addae 6 (35′ st Rossi 6), Calo’ 6.5, Mallamo 6; Di Gennaro 6 (13′ st Di Mariano 6); Canotto 6.5, Forte 5.5. In panchina: Esposito, Polverino, Melara, Bifulco, Izco, Germoni, Mezavilla, Calvano, Buchel. Allenatore: Caserta 5.5.

PERUGIA (3-5-2): Vicario 6.5; Rosi 6, Angella 6, Gyomber 6; Mazzocchi 5.5, Falzerano 6.5, Konate 5.5 (1′ st Carraro 5.5), Nicolussi 6, Nzita 6.5 (36′ st Rajkovic 6); Falcinelli 6 (23′ st Melchiorri 6), Iemmello 6.5. In panchina: Fulignati, Albertoni, Sgarbi, Dragomir, Buonaiuto, Barone, Kouan, Capone. Allenatore: Cosmi 6.5.

ARBITRO: Minelli di Varese 5.5.

RETI: 17′ pt Iemmello (rigore), 26′ pt Canotto; 26′ st Iemmello (rigore).

NOTE: spettatori circa 3000 circa. Prima della gara e’ stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell’ex presidente del Perugia Luciano Gaucci e dell’ex calciatore della Juve Stabia Gennaro Olivieri. Ammoniti: Fazio, Konate, Nzita, Angella, Addae, Vicario. Angoli: 8-6 per la Juve Stabia. Recupero: 2′; 6′.

Colpo Venezia al ‘Bentegodi’: Capello stende il Chievo

Il Venezia sbanca il ‘Bentegodi’ e conquista il suo secondo successo esterno della stagione: decide una rete di Capello su angolo di Aramu. La squadra di Dionisi passa con merito sul terreno del Chievo, giocando un’ottima prima frazione e sfiorando il vantaggio con Aramu in un paio di occasioni, prima di mettere la freccia grazie a Capello. Nella ripresa la formazione lagunare prova ad addormentare la partita, i padroni di casa ci provano con una bella girata di Djordjevic e un colpo di testa di Meggiorini, che colpisce il palo. Il Venezia poi sciupa il bis nel finale ma riesce a conquistare tre punti fondamentali in chiave salvezza.

CHIEVO-VENEZIA 0-1 (0-1)

CHIEVO (4-3-1-2): Semper 6.5; Dickmann 6, Leverbe 5.5, Cesar 5.5, Renzetti 6; Esposito 5 (1′ st Giaccherini 5.5), Obi 5.5, Segre 5.5; Vignato 5 (14′ st Ceter 5.5); Meggiorini 6, Djordjevic 5.5 (35′ st Grubac sv). In panchina: Nardi, Pavoni, Frey, Vaisanen, Rigione, Cotali, Garritano, Zuelli, Ongenda. Allenatore: Marcolini 5.5.

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini 6; Modolo 7, Cremonesi 6, Ceccaroni 6.5, Lakicevic 6; Fiordilino 6.5, Lollo 6 (23′ st Caligara sv), Maleh 6.5; Capello 6.5, Aramu 6.5 (35′ st Fiordaliso sv), Monachello 6 (23’st Longo sv). In panchina: Bertinato, Pomini, Marino, Riccardi, Firenze, Zuculini, Senesi, Caligara, Longo, Zigoni, Montalto. Allenatore: Dionisi 7.

ARBITRO: Campione di Pescara 6.

RETE: 31′ pt Capello.

NOTE: pomeriggio grigio; terreno in buone condizioni. Spettatori 4 mila circa. Ammoniti: Lollo, Leverbe, Obi, Longo, Cesar, Segre. Angoli: 4-3 per il Venezia. Recupero: 0′; 5′.