Il Perugia di Breda sale sulle spalle di Christian Kouan. Nell’anticipo della ventitreesima giornata, gli umbri hanno vinto per 2-0 in casa del Pescara grazie alle reti del 18enne ivoriano e di Samuel Di Carmine.

In grande evidenza proprio il baby centrocampista, cha appena una settimana fa aveva segnato al debutto il gol del vantaggio contro l’Entella, nel 2-0 della squadra di Breda. Un esordio eccellente nel calcio professionistico per il ragazzo nato il 20 dicembre 1999, che ha propiziato due vittorie fondamentali per riportare il Perugia a ridosso della zona playoff.

La rete dell’1-0 è firmata di testa: l’azione è impostata da Colombatto che apre per Pajac; il cross del ceco non va a segno, ma sul pallone arriva Del Prete che infila l’assist al bacio per l’ivoriano. Gli umbri soffrono nel primo tempo contro la squadra di Zeman, che centro un palo con Capone quasi allo scadere dei 45′. Dopodiché sono i biancorossi a prendere le misure, in una ripresa in cui i padroni di casa hanno fatto poco per cercare il pareggio: il colpo di grazia a un minuto dal termine, col tredicesimo centro stagionale di Di Carmine.

Dopo quattro risultati utili consecutivi si ferma dunque il Pescara, che manca così l’accesso alla zona playoff: gli abruzzesi si trovano ora con un punto di vantaggio sul Perugia (decimo), ma anche con una gara in più rispetto a tutte le altre.