Serie B, il Palermo è campione d'inverno. Il Frosinone insiste, l'Empoli riprende il Bari

– Con qualche patema in più di quanto non dica il 3-0 finale, il Palermo piega la Salernitana e conquista il platonico titolo di campione d’inverno in serie B. Alle spalle della capolista non molla, però, il Frosinone che espugna in rimonta (1-2) Foggia. Dietro alle prime due risale l’Empoli che passa con autorevolezza (2-4) a Perugia e agguanta il Bari, bloccato sullo 0-0 a Carpi. Rinnovano le loro ambizioni playoff Cittadella e Cremonese che ottengono successi pesanti contro Pro Vercelli (1-2) e Cesena (1-0) e si portano a -1 dal Parma, fermato sullo 0-0 nell’anticipo dallo Spezia. Male, invece, il Venezia che sciupata tanto a Pescara e finisce per perdere 1-0. In coda vittorie d’oro in chiave salvezza dell’Ascoli a Brescia (0-1), dell’Avellino sulla Ternana (2-1) e dell’Entella sul Novara (2-1).

PALERMO-SALERNITANA 3-0

Il Palermo soffre non poco contro la Salernitana ma alla fine porta a casa tre punti preziosi che lo lasciano da solo in vetta alla classifica. Dopo aver impegnato Adamonis con Nestorovski, i rosanero passano (30′), con la complicità del portiere ospite: Chochev va via in dribbling in area a Mantovani e calcia debolmente di sinistro sorprendendo, però, Adamonis che non riesce a respingere di piede. Gli ospiti si svegliano, spaventano Posavec con Vitale ma poi (52′) si complicano la vita restando in 10 per l’espulsione dello stesso ex terzino della Ternana. Il Palermo manca il raddoppio con Coronado poi si siede e rischia di farsi raggiungere. Protagonista assoluto del match diventa Bocalon che prima non si vede convalidare un presunto gol fantasma dalla terna arbitrale per una parata, apparsa oltre la linea, di Posavec su un suo colpo di testa e poi colpisce in pieno un palo. Passata la paura, il Palermo si riaffaccia in avanti e nel finale arrotonda il risultato: al 79′ mette al sicuro la vittoria Monachello con un preciso sinistro da destra a fil di palo su assist di Trajkovski. Quindi, al 93′, c’è gloria anche per Jajalo che conclude un’azione personale in area sulla destra con un preciso sinistro in diagonale sul secondo palo.

Foggia-Frosinone 1-2

FOGGIA-FROSINONE 1-2

Con un gran secondo tempo il Frosinone passa in rimonta a Foggia e resta in scia del Palermo. Il grande equilibrio si spezza al 40′: Beretta impegna Bardi poi, sulla respinta, riprende il pallone rimessogli in mezzo da Floriano e insacca. Dopo un’occasione per parte (Gori e Floriano) arriva il pari (63′): Ciano dalla trequarti destra centra per Ciofani che di testa insacca a fil di palo. Il Frosinone cambia marcia e al 77′ ribalta il risultato con un bel sinistro in diagonale di controbalzo dello stesso Ciofani su torre di Soddimo. I ciociari falliscono il tris con Dionisi (traversa) e nel finale vengono salvati da Bardi che impedisce a Floriano di segnare da due passi il 2-2.

PERUGIA-EMPOLI 2-4

L’Empoli espugna il Curi e risale al 3° posto. Azzurri avanti dopo appena 9′: Donnarumma triangola al limite con Zajc e batte Nocchi con un preciso sinistro a fil di palo. Il Perugia non ci sta e al 19′ pareggia un tocco di sinistro da due passi di Di Carmine su centro dal limite di Terrani. L’Empoli non s’impressione e già al 22′ torna in vantaggio, anche se con un gol irregolare: Pasqual dalla sinistra pesca in area Caputo che, in fuorigioco non rilevato, insacca anticipando Nocchi. I padroni di casa falliscono il 2-2 con Bonaiuto e al 36′ vengono puniti di nuovo in contropiede da Donnarumma che segna di sinistro a porta vuota su assist dalla destra di Krunic. Il Perugia non riesce a tornare in partita con Bonaiuto e Di carmine e al 56′ incassa anche l’1-4 in maniera sfortunata: Volta mette un piede in scivolata su un cross dalla sinistra di Caputo e insacca il pallone a fil di palo nella propria porta. I grifoni accorciano immediatamente (58′) le distanze sugli sviluppi di un angolo con un colpo di testa ravvicinato di Di Carmine su torre di Cerri ma poi si spengono e non trovano le forze per tentare la difficile rimonta.

Perugia-Empoli 2-4: l’esultanza di Caputo

CARPI-BARI 0-0

Al Bari non basta una gara condotta costantemente all’attacco per sbloccare lo 0-0 di partenza a Carpi. I galletti colpiscono in avvio un palo su punizione con Nenè poi insistono fallendo le migliori occasioni per passare in vantaggio con Basha, Improta e Nenè.

CREMONESE-CESENA 1-0

La Cremonese piega nel finale la resistenza del Cesena e ribadisce le proprie ambizioni di playoff. Gara dominata dai grigiorossi dall’inizio alla fine. Gli uomini di Tesser sciupano occasioni in serie con Brighenti (2), Cavion, Pesce e Scappini e finiscono per dover aspettare fino al 77′ per sbloccare il risultato: il gol lo segna di forza Paulinho che rimprende da due passi una sua prima conclusione respinta sulla linea da Scognamiglio. Il Cesena ha chiuso la gara in 10 per l’espulsione al 96′ di Cascione per somma d’ammonizioni.

PRO VERCELLI-CITTADELLA 1-2

Il Cittadella torna alla vittoria a Vercelli e mantiene i piedi ben saldi in zona playoff. Pronti, via e gli uomini di Venturato vanno in vantaggio (2′) con una magistrale punizione a giro dal limite di Chiaretti che s’infila proprio sotto l’incrocio. La reazione della Pro è sterile e allora il Cittadella, dopo aver fallito una buona occasione con Litteri, ne approfitta per raddoppiare (55′) con Iori che risolve un batti e ribatti in area con un preciso colpo di testa da pochi passi. La Pro si riversa in avanti e all’85’ accorcia le distanze con Polidori che anticipa Alfonso in uscita su un lancio in verticale di Berra. Gli uomini di Atzori ci credono e in pieno recupero sfiorano anche il 2-2 con Mammarella.

Pescara-Venezia 1-0

PESCARA-VENEZIA 1-0

Un Venezia sciupone non concretizza 45′ di netto dominio all’Adriatico e finisce per cadere nel finale. I lagunari colgono due pali nel primo tempo con Fabiano e Pinato e poi sfiorano il bersaglio con Andjelkovic e Marsura. Il Pescara soffre e crea il primo pericolo al 44′ con Pettinari. Nella ripresa la gara si fa più equilibrata e, dopo un’occasione per parte (Fabiano e Brugman), è Valzania a sbloccarla: raccoglie un assist di Caputo e infila il pallone nell’angolo con un gran destro da fuori.

AVELLINO-TERNANA 2-1

L’Avellino vince lo scontro diretto salvezza con la Ternana e dà una boccata d’ossigeno alla propria classifica. Gli irpini partono forte e, dopo aver sciupato una buona occasione con Molina, sbloccano il risultato con un preciso sinistro in girata a fil di palo di Asencio su cross di Bidaoui. Gli uomini di Novellino insistono e al 54′ raddoppiano con un preciso destro a giro dal limite sul secondo palo di Bidaoui su assist di Molina. L’Avellino manca il 3-0 con Ardemagni e rinfranca la Ternana che, però, si sveglia troppo tardi. I rossoverdi colpiscono un palo con Albadoro e poi accorciano le distanze solo all’ultimo minuto di recupero (93′): Tremolada triangola al limite con Albadoro e infila il pallone sotto l’incrocio con un gran sinistro dal limite. Un gol bello quanto inutile.

Avellino-Ternana 2-1

BRESCIA-ASCOLI 0-1

Colpo grosso dell’Ascoli che espugna Brescia e lascia lo scomodo ultimo posto in classifica. Dopo aver rischiato in avvio (traversa interna di Lores Varela), il Brescia prende il comando delle operazioni e sfiora il vantaggio con Caracciolo e Bisoli (traversa). L’Ascoli non s’impressiona e al 25′ passa con un bel tocco d’esterno destro sul secondo palo di Buzzegoli su cross dalla sinistra di Baldini. A questo punto inizia un monologo dei lombardi che, però, non riescono a pareggiare, complici anche alcune parate prodigiose di Lanni. Le migliori occasioni non vengono sfruttate a dovere da Meccariello (tiro salvato sulla linea da Addae), Caracciolo (2), Martinelli e Bisoli.

ENTELLA-NOVARA 2-1

L’Entella piega in rimonta il Novara e conquista tre punti preziosi in chiave salvezza. Dopo un’occasione per parte (Di Paola e Di Mariano), sono gli ospiti a passare (12′): un tiro svirgolato dal limite di Maniero diventa un involontario assist per l’accorrente Dickmann che con un bel pallonetto in diagonale dalla destra scavalca Paroni. L’Entella non s’abbatte e al 58′ pareggia con un bel destro di controbalzo di De Luca su torre di Crimi. Sulle ali dell’entusiasmo i liguri insistono e all’80’ trovano il gol-vittoria con un bel tocco volante in anticipo di La Mantia su cross dalla sinistra di Currarino, da poco entrato.