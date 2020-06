Ultimissimo in classifica, con pochissime possibilità di salvarsi quando mancano sette turni alla conclusione del campionato di B, il Livorno avrebbe liberato una decina di giocatori che oggi vanno a scadenza di contratto. Molti di loro avrebbero addirittura già lasciato il centro sportivo e non sarebbero più a disposizione del club per le restanti gare del campionato di Serie B già a partire da domani.





La procura vuole vederci chiaro

La procura federale della Figc avrebbe anche aperto un procedimento di indagine per accertare il comportamento della società toscana e del presidente Aldo Spinelli. Il procedimento del procuratore Giuseppe Chinè vuole accertare l’eventuale violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva nonché delle pertinenti norme delle Noif, anche nell’ottica di garantire la regolare prosecuzione del campionato di Serie B. I giocatori svincolati, alcuni dei quali di valore assoluto (il difensore Silvestre e il centrocampista Viviani tra gli altri), non potranno comunque proseguire il campionato con una maglia diversa.

Catania, in tre dicono no a rinnovo gratuito

Tre giocatori del Catania, club che farà i playoff di serie C, hanno detto no al rinnovo gratuito fino al 31 agosto. Si tratta di Andrea Esposito, Giovanni Marchese e Giuseppe Rizzo, che da domani saranno svincolati. Hanno accettato, invece, Marco Biagianti, Orazio Di Grazia e Leo Steve Beleck Abeka. Esteso anche il prestito di Gabriele Capanni.







