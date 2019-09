FROSINONE-COSENZA 1-1

– Continua la crisi del Frosinone in serie B. I ciociari si fanno riprendere (1-1) dal Cosenza e allunga a 4 la striscia di gare senza vittorie. Il Venezia fallisce il sorpasso ai danni del Pisa e l’ingresso in zona playoff non andando oltre l’1-1 con i toscani. Infine il Cittadella si allontana dai bassifondi della classifica passando per 0-1 a Castellammare contro la Juve Stabia. Alle 18 in campo Empoli e Perugia. Tra domenica e lunedì sera si disputerà il resto della 6/a giornata, aperta venerdì sera dal sorprendente successo per 0-3 del Crotone a Pescara.

Gara combattuta, frizzante e ricca di emozioni allo Stirpe. Il Frosinone sblocca il risultato al 24′: su un lancio lungo di Brighenti, Ciano è bravo a prendere il tempo al suo marcatore Bittante che lo spinge in area di rigore: per l’arbitro Rapuano è rigore, che lo stesso attaccante trasforma. Forte del vantaggio il Frosinone prova ad amministrare il gioco, ma la formazione calabrese a fine primo tempo, sfiora il pari con una battuta da pochi passi di Bittante. In avvio di ripresa, spinta dai cambi di Braglia, il Cosenza scende in campo con un piglio diverso e trova dopo pochi minuti il pari: Baez serve Carretta in profondità, bravissimo a saltare Zampano con un colpo di tacco ed a battere Iacobucci con una conclusione in spaccata. Passano soli 2′ e Trotta si divora il gol del nuovo vantaggio canarino spedendo in curva un perfetto assist dalla sinistra. A metà ripresa nell’altra area di rigore, è Baez ad emulare l’attaccante giallazzurro, sbagliando una clamorosa occasione. Nei minuti finali il Frosinone assedia l’undici ospite e sfiora più volte il vantaggio. La chance migliore capita in pieno recupero a Tribuzzi che colpisce un incrocio dei pali clamoroso con un tiro dal limite.

VENEZIA-PISA 1-1

Il Venezia non riesce ad espugnare il Penzo: si fa fermare sull’1-1 dal Pisa non sfruttando nel finale la superiorità numerica (doppio giallo a Benedetti al 70′). Partita bella e vibrante. Vanno in vantaggio gli ospiti al 32′ con un’azione personale di Lisi che si accentra da sinistra e dal limite trafigge Lezzerini con un preciso destro in diagonale. Immediata (39′) la risposta del Venezia con capitan Modolo che centra la traversa (e nel recupero della ripresa Gori gli negherà la rete del 2-1 con una vera prodezza) ma Pinato, ex di turno, è sfortunato e sulla respinta devia la palla di testa nella propria rete per l’1-1 finale.

JUVE STABIA-CITTADELLA 0-1

Il Cittadella segue l’esempio di Pisa ed Ascoli e se ne torna dal Menti con tre punti in tasca. E’ un guizzo di Diaw al 64′ a decidere il match: l’attaccante veneto infila Russo, ancora una volta preferito al titolare Branduani, con un preciso destro dal limite su preciso assist di Buscaglia. Incapace di reagire la Juve Stabia, ancora a digiuno di punti in casa, esce fra i fischi dopo un primo tempo in cui aveva tenuto il campo abbastanza bene impensierendo anche Paleari con un destro in apertura di Bifulco, all’esordio in campionato.