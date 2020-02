ROMA – Il Frosinone piega di misura (1-0) il Perugia e resta affiancato allo Spezia al secondo posto. Nella seconda gara domenicale delle 15, roboante successo (5-0) della Cremonese nello scontro salvezza con il Trapani. Un ko che complica la strada verso la salvezza dei siciliani, da stasera a -7 dal quartultimo posto. Alle 21 si gioca il derby toscano tra Empoli e Pisa. Domani Chievo-Salernitana.

FROSINONE-PERUGIA 1-0

Il Frosinone replica allo Spezia staccando il Crotone nella corsa alla serie A. I ciociari fanno a lungo la partita e dopo aver fallito due buone occasioni con Krajnc, Novakovich e Rohden, passano (66′): il gol lo realizza lo stesso centrocampista svedese con un bel destro in girata riprendendo una corta respinta di Vicario su un colpo di testa di Novakovich. Solo a questo punto gli uomini di Cosmi abbozzano una reazione ma sfiorano il bersaglio solo con una conclusione da lontano del subentrato Rajkovic.

CREMONESE-TRAPANI 5-0

La Cremonese spazza via un brutto Trapani e conquista tre punti d’oro in chiave salvezza. I grigiorossi passano dopo appena 11′ con Palombi che ribadisce in rete un pallonetto di Gaetano a Carnesecchi. Passano 4′ e l’attaccante concede il bis a porta vuota su torre di Valzania. Il Trapani non reagisce e, dopo aver rischiato sulle conclusioni di Valzania, Ciofani e Palombi, incassa l’inevitabile 3-0 in avvio di ripresa (54′) da Gaetano, al primo gol in B, che insacca da pochi passi su assist al volo di Migliore. Il Trapani non riesce a ridurre le distanze con Kupisz e Pettinari e al 76′ incassa anche il 4-0, realizzato dal subentrato Piccolo che si procura (fallo di Dalmonte) e trasforma un calcio di rigore. Non paga, la Cremonese insiste e all’80’ completa la festa con Migliore che sfrutta un cross di Zortea. Il Trapani ha chiuso la gara in 10 per l’espulsione all’86’ di Strandberg per somma di ammonizioni.







