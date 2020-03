VENEZIA-CROTONE 1-3

– Il Crotone espugna (1-3) Venezia e scavalca il Frosinone nella corsa alla serie A. I ciociari, infatti, inciampano allo Stirpe contro la Cremonese (0-2) e lasciano ai calabresi il 2° posto. In chiave playoff, successo pesantissimo (0-2) del Pordenone nello scontro diretto con il Cittadella. Sciupa una buona occasione l’Empoli, che non va oltre l’1-1 contro il Trapani mentre la Salernitana riaccende le speranze del Perugia, scivolando (1-0) al Curi. Alle 18 in campo Pisa e Livorno. Domenica si giocano Juve Stabia-Spezia ed Entella-Ascoli (entrambe alle 15) e Benevento-Pescara (ore 21). Chiuderà il programma, lunedì alle 21, Chievo-Cosenza.

Quarta vittoria di fila e secondo posto per un Crotone spettacolare che approfitta della sterilità interna di un Venezia ravvivatosi solo nel finale. Ha deciso il match con due maglie Benali che quando annusa il “Penzo” si scatena (doppietta per lui anche lo scorso torneo): la prima (12′) dopo un lancio di Molina e sontuoso controllo, la seconda, in avvio di ripresa (47′), con un’invenzione all’incrocio. Nel mezzo (36′) lo 0-2 realizzato da Marrone di testa sugli sviluppi di uno schema su punizione. Per lunghi tratti la superiorità tecnico tattica degli uomini di Stroppa è persino imbarazzante. Nel finale (83′) la gran botta del neo entrato Caligara allevia il dolore dei lagunari, davvero in difficoltà nel contenere le folate dei calabresi, anche per un’emergenza difensiva, fra squalifiche e infortuni, che ha costretto Dionisi a scelte estreme e poco redditizie.

FROSINONE-CREMONESE 0-2

Esordio scoppiettante per Bisoli sulla panchina della Cremonese. I lombardi espugnano il Benito Stirpe al termine di una gara attenta e determinata, conquistando tre punti fondamentali in chiave salvezza. Ospiti in vantaggio già al 13′ con Parigini, abile a sfruttare di testa un servizio di Valzania e a battere un indeciso Bardi. Subito il colpo, i padroni di casa provano a reagire e dopo pochi minuti protestano per un evidente intervento di braccio di Migliore su una battuta di Salvi, non sanzionato però dal direttore di gara Forneau. Alla mezz’ora è Dionisi a sfiorare il gol con una conclusione dalla distanza sulla quale è bravissimo Ravaglia. In avvio di ripresa i grigiorossi trovano il raddoppio praticamente alla prima occasione: Maiello perde banalmente palla sulla mediana, intercetta Castagnetti che lascia partire una straordinaria parabola da 60 metri che si insacca alle spalle di Bardi. Poco dopo è Dionisi a rimediare il secondo giallo lasciando i suoi in 10. E’ l’episodio che fiacca definitivamente la resistenza dei canarini che, da quel momento in poi non riescono più a rendersi pericolosi.

PERUGIA-SALERNITANA 1-0

Il Perugia torna a vincere dopo 5 ko consecutivi, imponendo alla Salernitana la terza sconfitta di fila in trasferta. Gli umbri si rendono pericolosi già in avvio con una girata di Falzerano e con una conclusione di Nicolussi Caviglia. Poi, al 12′, arriva il gol con Mazzocchi, che sul traversone dalla sinistra di Di Chiara, sfrutta un tocco di Melchiorri per battere Micai con un diagonale. Nel secondo tempo campani pericolosi (Vicario si oppone a una punizione di Dziczek), ma immediata è la replica umbra sempre su punizione, prima con Nicolussi Caviglia e poi con Di Chiara che, in entrambi i casi, trovano pronto Micai. Di Chiara si rende di nuovo pericoloso dalla sinistra con un tiro sull’esterno della rete. Nel finale la Salernitana ci prova ma senza mettere in difficoltà la difesa di casa.

EMPOLI-TRAPANI 1-1

Nel deserto del Castellani l’Empoli non va oltre l’1-1 con il Trapani. I siciliani mettono in scacco la squadra di Marino (meno brillante rispetto all’ultime uscite) e vanno in vantaggio nel recupero del primo tempo: Strandberg batte rapidamente una punizione sulla trequarti, pescando con un rasoterra Pettinari che si gira e trafigge Brignoli. Un gol di scaltrezza che premia l’atteggiamento cinico e concreto della Castori band. Il pareggio dell’Empoli arriva all’87’: corner di Ciciretti, mucchio in area e Pagliarulo goffamente la devia alle spalle di Kastrati.