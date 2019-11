Crociata e Simy affondano l’Ascoli

– Dopo due sconfitte di fila, il Crotone rialza la testa. Batte 3-1 l’Ascoli nell’anticipo della 12esima giornata di Serie B e si porta momentaneamente da solo al 2° posto in classifica, a -3 dal Benevento capolista. Un successo meritato da parte dei calabresi che hanno dominato per lunghi tratti gli avversari, non riuscendo a dare una dimensione ancor più rotonda al punteggio finale solo per l’imprecisione dei propri avanti e per alcune prodezze di Leali.

Gli ospiti spaventano in avvio Cordaz con Pucino ma al primo tiro in porta dei padroni di casa capitolano (6′): Crociata raccoglie una corta respinta di Brosco e con un gran destro da fuori batte Leali. Il Crotone manca l’immediato raddoppio con Zanellato, poi deve fare i conti con la reazione dei bianconeri, vicini al pari con Brlek e Scamacca. Passata la paura, la squadra di Stroppa si rimbocca le maniche e al 34′ raddoppia: Crociata serve in area Simy che con un preciso destro a giro infila il pallone sul secondo palo.

Autogol di Marrone, poi Mazzotta chiude i conti

L’Ascoli torna in partita cinque minuti dopo con un pizzico di fortuna: un cross dalla destra di Cavion è deviato sciaguratamente nella propria porta da Marrone. Ci si attende un assalto dei marchigiani e, invece, in campo, almeno fino all’80’, si vede solo una squadra, quella di casa, che va ripetutamente vicina al 3-1 con Zanellato (2), Mustacchio (2), Messias e Simy. L’Ascoli solo nel finale torna a rendersi pericoloso con Da Cruz che centra un palo con un insidioso cross a rientrare dalla sinistra. Il Crotone non si spaventa e all’87’ chiude i conti approfittando di un pasticcio tra Valentini e Leali che si scontrano nel tentativo di arginare un tiro-cross dalla sinistra del subentrato Mazzotta e finiscono per far carambolare il pallone in rete.