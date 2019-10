Chievo-Crotone 2-1

– Il Benevento gongola. In attesa di scendere in campo contro la Cremonese, i sanniti di Inzaghi vedono frenare tutte le concorrenti nella lotta alla promozione. Il Crotone cade in casa del Chievo, Perugia e Ascoli pareggiano nello scontro diretto, l’Empoli rimanda ancora l’appuntamento con il ritorno al successo e la Salernitana va ko a Pisa. Oltre ai clivensi scalano pozioni in classifica il Cittadella – che si impone sul Livorno – e il Pordenone, corsaro a Venezia. Vittorie anche per Entella e Juve Stabia, rispettivamente ai danni di Cosenza e Pescara.

Successo in rimonta per il Chievo sul Crotone, che rischia di perdere il primo posto. L’inizio di partita regala poche emozioni. Le compagini si studiano a lungo e nessuna delle due si rende particolarmente pericolosa. Ad accendere all’improvviso il match è un lampo di Simy, che al 23′ ruba palla ad Esposito e subisce fallo in area: dal dischetto è lo stesso attaccante nigeriano a regalare il vantaggio ai pitagorici. Nella ripresa i clivensi reagiscono allo svantaggio e, sfruttando l’uomo in più per il rosso a Zanellato, pareggiano al 72′ con il rigore procurato e trasformato dal neoentrato Giaccherini. Il ribaltone si consuma all’81’, quando Meggiorini crossa per la testa di Rodriguez che sale in cielo e schiaccia in rete. Sono tre punti pesantissimi per il Chievo, adesso a una sola lunghezza dal Crotone.

Perugia-Ascoli 1-1

Perugia e Ascoli vanno avanti a braccetto in classifica: al Curi la sfida tra umbri e marchigiani termina senza vincitori né vinti. In un primo tempo equilibrato e giocato su buoni ritmi a fare la differenza è l’errore in disimpegno di Falasco, del quale approfitta Scamacca, per il quale è facile appoggiare in rete da posizione ravvicinata. Il pari lo firma al 52′ il solito Iemmello dal dischetto. Il risultato non cambierà più, con le squadre che si accontentano di un punto ciascuna.

Empoli-Spezia 1-1

L’Empoli rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria e non va oltre il pari (terzo consecutivo) in casa con lo Spezia. Il primo tempo scorre via su ritmi piuttosto elevati, nonostante la pioggia battente che appesantisce il terreno di gioco. Al 27′ Mancuso calcia a botta quasi sicura, ma trova la provvidenziale deviazione di Terzi. Gli ospiti replicano alla mezz’ora con Ricci, il cui tiro a giro termina di poco sul fondo. Gli aquilotti passano al 56′ con una potente conclusione di Bidaoui, deviata da Veseli. Gli azzurri premono, al 71′ ristabiliscono l’equilibrio con Frattesi e continuano il forcing per conquistare l’intera posta in palio, ma il fortino dello Spezia resiste.

Pisa-Salernitana 2-1

Il Pisa riscatta il ko nel derby contro il Livorno battendo la Salernitana 2-1. Con un micidiale uno-due in avvio di gara i nerazzurri sorprendono la Salernitana. Al 6′ Di Quinzio batte Micai con un calcio di punizione che scavalca la barriera e si insacca in rete, mentre al 13′ Fabbrio raddoppia con un secco diagonale. I campani provano a reagire nella seconda frazione, ma non vanno oltre il gol dell’1-2 firmato al 79′ da Jallow, che pochi minuti dopo sfiora anche il pareggio.

Cittadella-Livorno 1-0

Il Cittadella batte con merito il Livorno, pur soffrendo nel finale di gara a causa dell’espulsione dell’uomo partita Proia. Il primo tempo si chiude a reti bianche: i veneti sono più propositivi e costruiscono un paio di buone palle gol, senza però inquadrare il bersaglio grosso. Un Livorno ordinato e volenteroso riesce così a mantenere inviolata la propria porta. Anche nella seconda frazione i padroni di casa continuano a premere e al 79′ trovano il vantaggio con il colpo di testa di Proia sugli sviluppi di calcio d’angolo. L’autore del gol, già ammonito, si toglie la maglia per esultare e lascia i suoi in dieci, costringendo la squadra di Venturato a un finale di sofferenza. I labronici ci provano, ma il pareggio non arriva.

Juve Stabia-Pescara 2-1

La Juve Stabia batte in rimonta il Pescara e conquista tre punti preziosi nella corsa alla salvezza. La partita si accende subito e regala tante emozioni in avvio. Dopo un rigore parato al 9′ dal portiere degli abruzzesi Kastrati a Forte, al 13′ gli ospiti trovano il gol con Galano che appoggia in rete da pochi passi, sfruttando il perfetto lancio di Busellato. Il vantaggio del Pescara, però, dura appena quattro minuti, visto che Forte si fa perdonare l’errore dal dischetto con una splendida azione individuale, al termine della quale dribbla anche l’estremo difensore dei biancoazzurri. Nella ripresa le vespe si dimostrano più determinate e al 53′ passano con Canotto, per poi gestire il vantaggio nel finale, grazie anche alla superiorità numerica per l’espulsione di Ciofani.

Venezia-Pordenone 1-2

Un caparbio Pordenone trova il colpo sul campo del Venezia. Prima frazione di gioco molto tattica, con le due squadre che pensano soprattutto a non scoprirsi troppo. Il Venezia fa la partita, ma non riesce a pungere negli ultimi metri. Il Pordenone aspetta e riparte in contropiede, senza però sorprendere l’attenta retroguardia lagunare. Al 57′ Capello sblocca il punteggio, finalizzando un’azione avviata da Bocalon. Gli ospiti reagiscono con convinzione, si rendono pericolosi con Zammarini e vedono i loro sforzi premiati dal pareggio di De Agostini, autore di un tap-in vincente da pochi passi sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nel finale il Pordenone trova addirittura la rete della vittoria con Strizzolo che, in pieno recupero, appoggia di testa in rete da pochi passi un assist di Candellone.

Virtus Entella-Cosenza 1-0

L’Entella si gode un successo che mancava dal 14 settembre. A regalare i tre punti alla squadra di Boscaglia è Poli a otto minuti dalla fine. I liguri mostrano un evidente predominio territoriale nel primo tempo, ma non capitalizzano le tante chance costruite. Il più intraprendente è De Luca, spina nel fianco per la difesa di un timido Cosenza, che vacilla in più di una circostanza. I calabresi resistono, ma anche nella ripresa mettono in mostra un atteggiamento eccessivamente rinunciatario. Il risultato, però, sembra non volersi sbloccare, fino a quando all’82’ non sbuca la testa di Poli che devia in rete un corner di Eramo.