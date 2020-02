Ha portato il Treviso in A e il Chievo in Champions

– Il Cosenza riparte da Bepi Pillon con la speranza di risollevarsi da una classifica deficitaria che lo vede attualmente in piena zona retrocessione a -3 dalla zona playout. Il tecnico trevigiano raccoglie l’eredità lasciata da Piero Braida, esonerato dopo aver collezionato 5 sconfitte consecutive. “Ho accettato questa difficile sfida perché sono convinto che l’organico è valido”, ha sottolineato Pillon durante la conferenza stampa di presentazione che si è svolta subito dopo avere diretto il suo primo allenamento. “Mi dispiace per Braglia, ci conosciamo da anni, ma il calcio è questo. Non posso pretendere di avere tempo per impostare il mio tipo di calcio. Comincerò in modo molto pragmatico. E con il 4-3-3 mi aspetto molto da alcuni giocatori e in particolare da uno come Kanouté, che ho già avuto con me. Potrebbe diventare l’arma in più del Cosenza se saprà essere più continuo”. Pillon esordirà sabato a Livorno, contro una delle tante sue ex squadre: uno scontro diretto in chiave salvezza.

In passato il 64enne allenatore di Preganziol è riuscito nell’impresa di collezionare tre promozioni consecutive portando il Treviso tra il 1994 e il 1997, dalla D alla B. Dopo esperienze a Padova, Genoa, Lumezzane e Pistoiese, Pillon è arrivato all’Ascoli dove, nella stagione 2001/2002 ha ottenuto la promozione in serie B. Tornato al Treviso nell’autunno del 2004 ha centrato la promozione in A. Nella stagione successiva, col Chievo, ha ottenuto una storica qualificazione ai preliminari di Champions League. Pillon ha allenato, oltre al suddetto Livorno, anche Bari, Empoli, Reggina, Carpi, Pisa, Padova, Alessandria e Pescara.