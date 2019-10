Benevento-Cremonese 2-0

– Missione compiuta per il Benevento. I sanniti si impongono 2-o contro la Cremonese e conquistano la vetta solitaria della classifica staccando di tre punti il Crotone. Vince e convince anche il Frosinone di Nesta, grazie a un netto 3-0 ai danni del Trapani, che consente ai ciociari di respirare.

Il Benevento si riprende il primo posto solitario, battendo 2-0 la Cremonese degli ex Marco Baroni e Fabio Ceravolo e mettendosi subito alle spalle la brutta sconfitta di Pescara. I sanniti di mister Inzaghi si mostrano subito più intraprendenti, ma nel primo tempo non riescono a sbloccare il risultato. Dopo un gol annullato a Tello per fuorigioco, ad aprire le danze è Coda al 20′ della ripresa. L’attaccante giallorosso sfrutta al meglio un assist al bacio di Kragl e con un diagonale forte e preciso infila l’incolpevole Ravaglia. La Cremonese non molla e tiene la sfida viva fino alla fine, ma al 94′ Improta fa scorrere i titoli di coda sulla gara con il raddoppio che chiude i conti.

Frosinone-Trapani 3-0

Pronti via e il Frosinone colpisce subito: dopo neppure un minuto Ciano si inserisce alla perfezione su un cross dalla destra di Paganini, controlla con il mancino e insacca di destro. I siciliani reagiscono e mettono pressione ai ciociari, ma il primo tempo si chiude con il vantaggio dei padroni di casa. Nella ripresa si scatena Ciano che, nello spazio di appena dieci minuti, mette a segno altri due gol e blinda il successo. Al 54′ trasforma un rigore concesso per atterramento di Paganini, mentre al 64′ disegna una magistrale punizione che non lascia scampo a Carnesecchi e fissa il punteggio sul 3-0 finale.