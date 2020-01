– Il Benevento corre a grandi passi verso il ritorno in serie A. Vince (1-2) anche a Cittadella e porta a 15 i punti di vantaggio su Pordenone, sconfitto a sorpresa in casa (0-2) dal Pescara. Un risultato che potrebbe consentire al Crotone, impegnato domenica (ore 15) contro lo Spezia di salire al 2° posto. Manca la ghiotta occasione, invece, di avvicinarsi alla seconda piazza l’Entella che non va oltre l’1-1 a Chiavari contro la Cremonese. Infine la Juve Stabia evita in extremis la sconfitta a Pisa (1-1). Con lo stesso risultato (1-1) è terminato l’anticipo tra Empoli e Chievo. Alle 18 si gioca Salernityna-Cosenza. Domenica si disputano anche Venezia-Trapani (ore 15) e Ascoli-Frosinone (ore 21). Chiuderà il programma, lunedì alle 21, Perugia-Livorno.

CITTADELLA-BENEVENTO 1-2

Il Benevento passa al Tombolato e si avvicina alla promozione. Gara equilibrata e con occasioni sporadiche nel primo tempo. Pericolosi due volte gli ospiti con Sau mentre il Cittadella si rende insidioso con Proia. La partita cambia volto al 1′ della ripresa quando viene espulso Adorni per doppia ammonizione. Inzaghi aggiunge una punta e il Cittadella deve difendersi. Ma al 20′ è Stanco a mangiarsi clamorosamente il gol dell’1-0 ciccando la palla davanti a Montipò. C’e’ anche un palo colpito da Caldirola. Al 70′ arriva il gol dell’ex con un colpo di testa da pochi passi di Moncini. Cinque minuti dopo il solito Iori trasforma un rigore e porta in parità le sorti del match. Il Benevento non ci sta e all’86’ trova il gol-vittoria con Maggio che raccoglie un traversone e infila la palla in rete di testa.

PORDENONE-PESCARA 0-2

Il Pescara ritrova la vittoria (che mancava dallo scorso 26 dicembre) contro il Pordenone, fino a oggi imbattuto alla Dacia Arena. Dopo un primo tempo giocato con grinta e intraprendenza, gli uomini di Legrottaglie trovano il vantaggio al 51′ con Zappa, scattato in contropiede su suggerimento di Maniero. Al 58′, poi, Galano – che poco prima aveva colpito un palo -, sigla lo 0-2 di testa su calcio d’angolo. I neroverdi faticano a reagire, mentre gli abruzzesi provano a chiudere definitivamente la gara al 71′ con Machin, il cui sinistro si stampa sul palo.

ENTELLA-CREMONESE 1-1

Un’Entella decimata (squalificati Contini, Paolucci, Schenetti e Settembrini, ko Borra, acciaccati Pellizzer e Nizzetto) non va oltre l’1-1 con la Creonese, pur priva di Ceravolo e Claiton. Ospiti in vantaggio già al 5′: Ciofani approfitta delle incertezze di Paroni e delle sue guardie, e spinge in rete da pochi passi. Spreca troppo la squadra grigiorossa e al 34′ viene raggiunta: lancio dalla retrovie, De Luca brucia Terranova, prende la mira e batte Ravaglia con un gran tiro a fil di palo. Nella ripresa le due squadre perdono lucidità e le occasioni latitano.

PISA-JUVE STABIA 1-1

Il Pisa si fa raggiungere a 30″ dalla fine dalla Juve Stabia ed è costretto a rimandare l’appuntamento con la vittoria casalinga che manca ormai da quasi due mesi. Gara decisa nel finale dopo un match soporifero. Al 15′ prima occasione per i padroni di casa: Gucher tira un missile da 25 metri, Provedel è battuto, ma lo salva la traversa. Al 37′ ci prova Soddimo da buona posizione, ma Vitiello riesce a mettere in angolo. Nella ripresa al 49′ Fabbro di testa alza sopra la traversa un bel cross di Soddimo. All’81′ si vede la Juve Stabia con un tiro di Di Gennaro deviato da Gori in angolo. Un minuto dopo il Pisa passa con Masucci che segna con un tiro da fuori. Sembra fatta, invece, al 94′ la Juve Stabia pareggia con un’altra conclusione da fuori area, stavolta di Di Gennaro.