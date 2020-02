ENTELLA-BENEVENTO 0-4

– Il Benevento non conosce soste: vince agevolmente (0-4) anche a Chiavari contro l’Entella e porta a +19 il vantaggio sulla terza dopo il pareggio dello Spezia (1-1) a Trapani. Un risultato, questo, che fa felice il Frosinone che, grazie alla vittoria (0-2) nell’anticipo a Cosenza resta, così, da solo al secondo posto. Lo Spezia ora deve guardarsi le spalle anche dal Cittadella che travolge (3-0) la Juve Stabia e resta a -4 dalla zona A. Ascoli-Cremonese è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell’allerta coronavirus. Alle 18 si gioca Pisa-Venezia. Domenica sono in programma Pordenone-Chievo e Salernitana-Livorno (entrambe alle 15) e Crotone-Pescara (ore 21). Chiuderà il programma, lunedì alle 21, il posticipo Perugia-Empoli.

La pratica Entella viene risolta dal Benevento in meno di 25′: disarmante la facilità con la quale la perfetta macchina da vittorie costruita da Pippo Inzaghi regola i conti con una avversaria che pure sino a ieri al Comunale si era arresa solo al Venezia. Il risultato si sblocca al 9′: Moncini scarica su Sau che spalle alla porta, in girata, azzecca lo spiovente nell’angolo più lontano. Al 14′ arriva lo 0-2: Viola invita Insigne che non si fa pregare: destro al volo, Contini folgorato. Al 23′ ecco il tris: primo corner per i giallorossi, a centro area Caldirola, con tanto mestiere, si fa abbracciare da Pellizzer. Per Marini è rigore, Viola è esecutore implacabile. Gioco, partita, incontro per i giallorossi. Nei restanti 70′ normale amministrazione di una squadra che ha mostrato qualità, organizzazione e soprattutto mentalitá superiori. Il 4-0 all’84’ è un regalo di Del Pinto a Coda.

TRAPANI-SPEZIA 1-1

Continua la striscia positiva dello Spezia che, però, non riesce a trovare la vittoria contro la penultima in classifica Trapani. Prima mezzora bruttissima con le due squadre che attaccano sterilmente. La partita si sblocca al 35′ grazie a Pettinari, giunto all’11° centro stagionale che riprende una corta respinta di Scuffet dopo un colpo di testa di Kupisz su cross di Colpani. Luperini ha l’opportunità di realizzare il 2-0 ma arriva in ritardo sul pallone. Al 44′, dopo un’azione corale, lo Spezia trova il pareggio con Gyasi che riceve in area, si gira e segna in diagonale. Il Trapani ha chiuso la gara in 10 per l’esulsione all’85’ di Pirrello per somma di ammonizioni.

CITTADELLA-JUVE STABIA 3-0

Altri tre punti per il Cittadella che prosegue la sua corsa ai playoff e tiene il secondo posto sempre nel mirino. Ci mette un quarto d’ora per sbloccare il risultato contro la Juve Stabia. Lo fa grazie ad un rigore trasformato da Iori dopo aver sfiorato ripetutamente il vantaggio. L’assedio dei granata prosegue per tutto il primo tempo con occasioni in serie capitate sui piedi di Diaw, D’Urso e Proia. Gli ospiti faticano ad uscire ma quel paio di volte che ci riescono si rendono minacciosi. Partita piacevole. Allo scadere del primo tempo la Juve Stabia va vicino al pareggio con un tiro cross di Forte deviato in angolo. In avvio di ripresa arriva subito il raddoppio del Cittadella con Proia pronto a raccogliere un delizioso servizio di Diaw e a trafiggere Provedel con un secco rasoterra. Nonostante il doppio vantaggio, i padroni di casa continuano a creare opportunità a ripetizione. Campani storditi. Il terzo gol arriva al 70′ ancora per merito del capitano granata Iori che raccoglie in mischia sotto porta e insacca.

ASCOLI-CREMONESE rinviata per allerta coronavirus



La gara è stata rinviata, quando le squadre erano già arrivate allo stadio, a causa dell’allarme sul coronavirus scattato dopo i casi riscontrati in Lombardia. La decisione è stata presa dal Gos, Gruppo operativo sicurezza, al termine di una riunione svoltasi ad Ancona da parte dell’unità di crisi. Una decisione, informa con una nota il Comune di Ascoli, giunta dopo aver sentito il parere del presidente della Regione Marche e del dirigente del servizio di sanità pubblica. Il rinvio non è andato giù al patron del club marchigiano Massimo Pulcinelli che si è sfogato duramente sui social: “Paese assurdo, ridicolo! Gestito da irresponsabili. Lo stadio? Il luogo meno pericoloso al mondo. Ora chiudiamo tutti gli esercizi pubblici per la paura!” ha scritto.