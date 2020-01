– Emozioni e gol allo Stirpe: finisce 2-2 tra Frosinone e Pordenone nell’anticipo della 20esima giornata di serie B, prima sfida dopo la sosta invernale. Grazie al punto conquistato gli uomini di Tesser sono sicuri di mantenere il secondo posto solitario, mentre i ciociari mancano il sorpasso su Entella e Cittadella.Al Frosinone bastano meno di 120 secondi per sbloccare la gara grazie a un gran gol di Dionisi. La sfida sembra tutta in discesa per i ciociari, ma con il passare dei minuti il Pordenone alza il baricentro e mette alle corde i padroni di casa. Al 10′ una volée dalla distanza di Pobega finisce fuori non di molto, mentre al 22′ è necessaria un’uscita superlativa di Bardi per negare il pari a Strizzolo. L’1-1 è nell’aria e i neroverdi lo raggiungono al 29′, quando Candellone ribadisce in rete una respinta di Bardi sulla conclusione di Gavazzi. Nel finale di primo tempo il Frosinone torna a farsi vedere con maggiore continuità nella metà campo avversaria, ma il risultato non cambia.

A inizio ripresa gli uomini di Nesta sfiorano il vantaggio con un rocambolesco rimpallo nell’area piccola avversaria, ma è il Pordenone a trovare il gol pochi minuti dopo sfruttando un inserimento perfetto di Pobega sul traversone di Gavazzi. La partita si accende e continua a regalare emozioni. Al 59′ Brighenti va giù in area e il direttore di gara non ha dubbi nel concedere rigore: dal dischetto Ciano vede il suo tiro intercettato da Di Gregorio, che però non può nulla sul tap-in in scivolata dello stesso attaccante che vale il 2-2. Il match continua a essere vivace, con occasioni da rete per entrambe le squadre ma il risultato non cambia più fino al triplice fischio.