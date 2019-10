Traversa di Capuano, Dionisi fallisce un rigore

– Il Frosinone piega in extremis il Livorno grazie a un rigore di Ciano e torna alla vittoria dopo oltre un mese e mezzo. Un successo fondamentale che consente ai ciociari di mettere la testa fuori dalla zona retrocessione e riportarsi a -3 dalla zona play-off. Una beffa per il Livorno che, dopo aver a lungo cullato l’idea di agganciare a quota 5 il Trapani, resta malinconicamente da solo in fondo alla classifica.

I toscani partono bene spaventando Bardi con Gasbarro ma a poco a poco lasciano l’iniziativa ai padroni di casa che mancano cinque buone occasioni per passare nel primo tempo con Rohden, Dionisi, Ciano, Zampano e Capuano, che colpisce una traversa. Nella ripresa gli uomini di Nesta aumentano i ritmi ma al 53′ sciupano la migliore occasione per passare con Dionisi che si fa parare da Zima un rigore concesso per un fallo di Boben su Beghetto. Nesta, che nel primo tempo aveva perso per infortunio Maiello, inserisce Novakovich per Dionisi ma lo statunitense pecca per due volte di imprecisione.

Ciano piega i labronici all’89’

Nel finale succede di tutto: all’85’ Del Prato fallisce di poco l’occasione di portare in vantaggio gli ospiti e il Frosinone ne approfitta. Sugli sviluppi di un angolo un colpo di testa di Brighenti è intercettato con un braccio alto da Morganella, spalle alla porta. L’arbitro Pezzuto non ha dubbi e concede il secondo rigore ai padroni di casa che stavolta Ciano non sbaglia (89′). Il Livorno non ci sta e un minuto dopo si vede negare da Bardi l’1-1 su un tiro di Murilo. In pieno recupero il Frosinone legittima il successo andando vicino al raddoppio con il giovane Matarese, subentrato nel finale a Rocca.