– Il Crotone piega al 94′ (1-0) il Pisa e sale a -1 dal secondo posto grazie al pareggio (2-2) del Frosinone a Livorno. Mentre in testa il Benevento si diverte a centrare anche il 20° successo in campionato sul campo del Perugia (1-2), s’infiamma la zona playoff con le contemporanee vittorie di Cittadella (1-2) a Cosenza, Pordenone (2-1 sulla Juve Stabia), Salernitana (2-0 al Venezia) ed Empoli (2-3 a Cremona). In coda, infine, fondamentale successo in rimonta (4-1) del Trapani sull’Entella. Mercoledì (ore 21) chiuderà il programma della 27/a giornata Spezia-Pescara. Ascoli-Chievo, che si sarebbe dovuta disputare alle 18.50 molto probabilmente sarà rinviata rinviata a data da destinarsi dopo che la Regione Marche ha sospeso tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura, fino alle 24 dell’8 marzo 2020 sul territorio regionale, escluso quello compreso nella circoscrizione territoriale della provincia di Pesaro e Urbino. C’è comunque ancora una remota possibilità che il match possa giocarsi a porte chiuse. La decisione è attesa nelle prossime ore, in accordo con la Lega Serie B.