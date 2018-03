ROMA – L’Empoli allunga il passo verso la serie A. Piega 3-2 il Venezia e incrementa il vantaggio sul Frosinone, bloccato sullo 0-0 allo Stirpe dalla Salernitana, e sul Palermo, ripreso al 91′ (2-2), in 11 contro 10, dal Novara. In chiave playoff finisce con un nulla di fatto (0-0) lo scontro diretto tra Cittadella e Bari mentre sale ancora il Perugia che batte anche lo Spezia (3-0) e ottiene la quinta vittoria consecutiva. Male il Parma, sconfitto 2-0 a Chiavari dall’Entella, sciupa una buona occasione la Cremonese che si fa riprendere nel finale (1-1) dal Brescia. In coda, fondamentale vittoria (2-1) dell’Ascoli sulla Ternana. Nell’anticipo, successo al 90′ (2-1) del Foggia sul Cesena. Chiuderanno il programma Avellino-Pescara (domenica, ore 17.30) e Carpi-Pro Vercelli (lunedì, ore 20.30).