Partita giocata a porte chiuse

Colpo del Crotone in casa della Virtus Entella nell’anticipo della 26esima giornata di Serie B. I calabresi espugnano il Comunale per 2-1 grazie ai gol di Armenteros e Simy, inutile la rete a tempo scaduto di Pellizzer per i padroni di casa. Con questo successo, i ragazzi di Stroppa agganciano il Frosinone (impegnato sabato allo Stirpe contro la Salernitana) al secondo posto con 43 punti, i liguri restano a metà classifica a 35.

Nella prima partita a spalti vuoti della Serie B, causa emergenza coronavirus, la Virtus Entella viene superata da un Crotone pratico più che bello. Gli ospiti in rete al 9′: De Col sbaglia, Molina entra in area e offre a Armenteros, che arriva a rimorchio, una palla solo da spingere in rete, lo svedese di origini cubane esegue con un piattone destro che si infila a un centimetro dal palo. Da lì in poi tanto Entella, che ha almeno quattro nitide palle gol prima che finisca il primo tempo: in due occasioni Sala e Schenetti sono imprecisi e affrettati nel concludere da posizione favorevole, nelle altre De Luca, bravissimo a scappare alle spalle di Cuomo, tenta il fendente in diagonale e sempre Cordaz gli dice no opponendosi efficacemente con il corpo. Nella ripresa il Crotone si rimette a posto, approfitta degli infortuni in difesa dei liguri e al 37′ raddoppia con Simy, al solito imperioso di testa. Solo per le statistiche al 42′ la espulsione di Mazzitelli per seconda ammonizione e all’ultimo secondo una incornata di Pellizzer rende meno amara la sconfitta dei padroni di casa.