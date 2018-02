Parla toscano il big match della 24esima giornata di Serie B: nell’anticipo andato in scena al ‘Castellani’ l’Empoli rifila quattro schiaffi al Palermo, surclassando i rosanero che fino ad oggi non avevano mai perso fuori casa. Una gara mai in discussione, che lancia prepotentemente gli azzurri (trascinati dalla tripletta di Ciccio Caputo) in testa alla classifica, proprio affiancando a quota 43 il Palermo e il Frosinone, opposto sabato al Pescara. Conferma dunque il suo grande momento la squadra di Andreazzoli (dopo il cambio in panchina 4 vittorie e un pareggio, con 15 gol segnati in 5 gare), dominando la Tedino band timorosa e mai in partita.

BRIGHI SBLOCCA E CAPUTO RADDOPPIA NEL 1° TEMPO – I padroni di casa si scatenano già nei primi 45 minuti di gioco, chiusi in vantaggio 2-0. Gli azzurri hanno preso subito n mano le redini del gioco trovando al primo vero affondo il vantaggio con Brighi, che all’esordio con la maglia dell’Empoli approfitta di una respinta corta di Posavec su diagonale al volo di Pasqual per insaccare. La reazione dei rosanero è fumosa e a pochi istanti dal fischio dell’arbitro arriva il raddoppio di Caputo, che non sbaglia da due passi avventandosi come un falco su un delizioso assist di Zajc.

CAPUTO MATTATORE: CAPOCANNONIERE CON 19 RETI – Il secondo tempo inizia come si era chiuso il primo, con l’Empoli in avanti, senza faticare per trovare il tris. Al 6′ triangolazione fra Zajc e Caputo, lo sloveno serve il secondo assist per l’attaccante che di destro a girare batte Posavec per la seconda volta. Il Palermo prova con una punizione di Nestorovski a risalire e a reagire, ma Gabriel, arrivato in settimana dal Milan dopo l’infortunio di Provedel, è molto bravo a dire di no. Empoli ancora in controllo totale del match e al 36′ arriva anche il rigore: se lo procura Caputo e lo trasforma anche per la sua tripletta che lo consolida in testa alla classifica cannonieri con 19 reti.

EMPOLI-PALERMO 4-0 (2-0)

EMPOLI (4-3-1-2): Gabriel 6; Di Lorenzo 7, Maietta 6.5, Veseli 6.5, Pasqual 7; Brighi 7 (40′ st Lollo sv), Castagnetti 6.5, Bennacer 6.5; Zajc 7.5 (35′ st. Luperto sv); Caputo 8, Donnarumma 6.5 (27′ st. Ninkovic 6). In panchina: Giacomel, Polvani, Untersee, Imperiale, Traore, Rodriguez. All.: Andreazzoli.

PALERMO (3-5-1-1): Posavec 5.5; Dawidowicz 5, Struna 5, Bellusci 5; Szyminski 5.5 (20′ st. Gnahore’ 6), Coronado 5.5 (27′ st Rolando 6), Jajalo 5.5, Chochev 5.5 (10′ st. Moreo 5.5), Aleesami 5.5; Trajkovski 5.5; Nestorovski 5. In panchina: Maniero, Pomini, Accardi, Rajkovic, Fiore, Fiordilino, Murawski, Balogh, La Gumina. All.: Tedino. ARBITRO: La Penna di Roma.

RETI: 12′ pt Brighi, 45′ pt, 6′ st, 37′ st (rig) Caputo.

AMMONITI: Struna, Veseli, Zajc, Rolando.

RECUPERO: pt 0′, st 0′.