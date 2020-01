Tutino sblocca la gara, Meggiorini risponde per il Chievo

– Termina in parità (1-1) il match fra Empoli e Chievo, che profuma di Serie A per i recenti trascorsi dei due club, anticipo della 21esima giornata del campionato cadetto allo stadio Carlo Castellani. Una rete di Tutino a metà della prima frazione illude i padroni di casa, ripresi poi in avvio di secondo tempo da Meggiorini. Grazie a questo risultato la formazione scaligera affianca Cittadella ed Entella a quota 30, in quarta posizione in classifica, mentre i toscani salgono a 24 punti.

Il vantaggio dell’Empoli arriva al 22′: Segre si addormenta e Frattesi riesce a rubargli palla. Il centrocampista azzurro serve Tutino che fa fuori un uomo e batte Semper con un destro ravvicinato che si insacca sotto la traversa. Il Chievo sfiora il pari a fine primo tempo ma Romagnoli salva sulla linea un destro di Garritano. Nella ripresa gli uomini di Marcolini trovano subito il pari con un colpo di testa di Meggiorini su assist di Djordjevic. Nel finale Empoli vicino alla vittoria con un sinistro di Ciciretti deviato sul palo da Semper.

EMPOLI-CHIEVO 1-1 (1-0)

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli 6; Fiamozzi 6, Maietta 5.5, Romagnoli 5.5, Antonelli 5.5 (35′ st Sierralta sv); Frattesi 6 (44′ st Mancuso sv), Ricci 6, Henderson 6; Bajrami 5 (18′ st Ciciretti 6); Tutino 6.5, La Mantia 6. A disp.: Branduani, Perucchini, Nikolaou, Stulac, Pinna, Fantacci, La Gumina, Zelenkovs, Belardinelli. Allenatore: Muzzi 5.5

CHIEVO (4-3-1-2): Semper 6; Dickman 7, Leverbe 6, Cesar 6, Frey 6; Segre 6.5, Obi 5.5 (31′ st Ongenda 5), Esposito 6; Garritano 6; Meggiorini 6.5, Djordjevic 6.5 (27′ st Ceter 6). A disp. Pavoni, Nardi, Cotali, Pucciarelli, Vaisanen, Rodriguez, Bertagnoli, Brivio, Rigione, Zuelli. Allenatore: Marcolini 6.

ARBITRO: Aureliano di Bologna.

RETI: 23′ pt Tutino (C), 4′ st Meggiorini (B).

NOTE: Spettatori paganti 515 incasso di 28569,85 euro, abbonati 4617. Espulso Muzzi per proteste. Ammoniti: Obi; Antonelli, Cesar, Maietta, Frattesi, Frey, Sierralta, Ricci. Angoli: 3-2 per il Chievo. Recupero: 1′, 6′.