Salernitana-Livorno 1-0

Successi di Salernitana e Chievo nelle prime due gare della domenica della 25esima giornata di serie B. Alle 21 Crotone-Pescara, chiude il programma domani sera Perugia-Empoli.

La Salernitana riscatta la sconfitta con il Chievo e torna a vincere superando di misura all’Arechi un volitivo Livorno sempre più fanalino di coda del torneo. I granata agganciano il Cittadella al quarto posto a quota 39. La squadra di Ventura, in formazione largamente rimaneggiata, sblocca il risultato al 6′: cross dalla sinistra di Lopez, Zima sbaglia i tempi dell’uscita e Djuric di testa appoggia a porta vuota. Per l’attaccante bosniaco è il nono centro in campionato. Djuricic va vicino al raddoppio al 32′, la sua conclusione è murata da Silvestre. Nella ripresa si vede il Livorno: provvidenziale Billong in spaccata sul pericoloso Ferrari al 16′. Rete annullata alla Salernitana al 30′ per posizione di offside di Gondo servito da Capezzi.

SALERNITANA (3-5-2): Micai 6; Aya 6, Billong 6, Jaroszynski 6.5; Kiyine 6, Capezzi 6 (34′ st Karo sv), Dziczek 6.5, Maistro 5.5 (18′ st Di Tacchio 6), Lopez 6.5; Jallow 5.5, Djuric 6.5 (18′ st Gondo 6). In panchina: Vannucchi, Migliorini, Giannetti. Allenatore: Ventura 6.

LIVORNO (3-5-2): Zima 5; Boben 5.5, Silvestre 5.5, Bogdan 6; Delprato 6, Morganella 5.5 (1′ st Ferrari 6), Luci 6, Rocca 5.5, Argadius 6 (30′ st Porcino sv); Rizzo 5.5 (13′ st Marsura 6), Marras 6. In panchina: Plizzari, Ricci, Coppola, Maire Sainte, Seck, Awua, Murillo, Simovic, Trovato. Allenatore: Breda 5.5.

ARBITRO: Di Martino di Teramo 6.

RETI: 6′ pt Djuric.

NOTE: Giornata calda, terreno in buone condizioni. Spettatori 7003 di cui 2647 abbonati, presenti 20 tifosi da Livorno in Curva Nord.

Ammoniti Marras, Dziczek, Maistro, Rocca, Gondo. Angoli: 1-2.

Recupero: 1′; 5′.

Pordenone-Chievo 0-1

Sorpasso riuscito per il Chievo. La squadra di Marcolini vince 1-0 alla ‘Dacia Arena’ e scavalca il Pordenone portandosi a quota 37 punti, in piena zona play off. A decidere la sfida una prodezza al 12′ del primo tempo di Garritano, autore di una conclusione a giro sul secondo palo da appena fuori area che spiazza Di Gregorio. Solo nella ripresa, con gli innesti di Chiaretti e Bocalon, i neroverdi riescono a essere più pericolosi, come al 27′ quando Candellone serve Pobega che conclude a botta sicura costringendo Semper a rifugiarsi in corner. Sei minuti più tardi, però, i veronesi sfiorano il raddoppio con Vignato che colpisce di testa da dentro l’area, ma Di Gregorio devia la sfera sulla traversa. Con il successo odierno i clivensi salgono al settimo posto.

PORDENONE (4-1-2-1-2): Di Gregorio 6.5; Vogliacco 6, Bassoli 5.5, Camporese 6, De Agostini 6; Burrai 6; Gavazzi 5.5, Pobega 5.5; Tremolada 5 (1′ st Bocalon 6.5); Ciurria 5.5 (19′ st Chiaretti 6.5), Strizzolo 6 (24′ st Candellone 6.5). In panchina: Bindi, Ronco, Stefani, Semenzato, Pasa, Gasbarro, Misuraca, Almici, Zammarini. Allenatore: Tesser 6.

CHIEVO (4-1-2-1-2): Semper 6.5, Frey 6, Vaisanen 6, Leverbe 6, Renzetti 6; Segre 6; Garritano 7.5, Obi 6 (28′ st Zuelli sv); Giaccherini 6.5 (23′ st Vignato 6.5); Djordjevic 6.5, Meggiorini 5.5 (38′ st Ceter sv).

In panchina: Pavoni, Nardi, Cotali, Karamoko, Morsay, Rigione, Grubac, Dickmann. Allenatore: Marcolini 6.5.

ARBITRO: Ghersini di Genova 6.

RETI: 12′ pt Garritano.

NOTE: cielo nuvoloso, terreno in perfette condizioni. Spettatori paganti 1.948, abbonati 1.469, incasso complessivo di 24.761 euro. Ammoniti Obi, Frey, Vaisanen, Pobega. Angoli 5-5.

Recupero: 0′, 5′.