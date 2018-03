Serie B, derby alla Salernitana: Kiyine-Sprocati, Avellino ko

SALERNO – Derby campano a senso unico per la Salernitana. I granata di Colantuono superano agevolmente 2-0 l’Avellino all’Arechi e si allontanano così dalla zona pericolosa della classifica grazie al secondo successo consecutivo.

IN GOL KIYINE E SPROCATI – La pratica per la Salernitana viene chiusa in nemmeno 20′: i padroni di casa sbloccano il risultato al 9′ con una conclusione dalla distanza di Kiyine sporcata da Laverone che spiazza Lezzerini. L’Arechi esplode e fa lo stesso dopo nove minuti quando la Salernitana raddoppia con un’azione da manuale finalizzata con una conclusione a giro di Sprocati su assist di Minala. La reazione dell’Avellino non c’è ed anzi, nella ripresa, è Zito a fallire il 3-0 su rigore, parato da Lezzerini. Ai ragazzi di Novellino saltano i nervi e chiudono in 9 per i rossi di Molina e Asencio. Decisamente più bello il lungo applauso delle due tifoserie al 13′ (numero di maglia di Astori) per ricordare l’ex difensore della Fiorentina. In classifica i granata si posizionano a metà classifica con 37 punti, 6 in più del Novara in zona play-out. L’Avellino resta invece a 34, in piena zona retrocessione.