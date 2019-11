Prima vittoria sulla panchina della Cremonese per Marco Baroni. Allo Zini i grigiorossi superano 1-0 la Salenitana grazie alla rete di Daniel Ciofani e si allontanano dalla zona calda. Pari 2-2 invece tra Trapani e Cosenza, con tutti i gol nella ripresa. Chiude il programma della 12esima giornata Frosinone-Chievo alle 21.

CREMONESE-SALERNITANA 1-0

Prima vittoria, per 1-0, della gestione Baroni, che arresta così la caduta in classifica della Cremonese. Una gara molto combattuta e vivace, contro la Salernitana, in casa, decisa dalla prima rete in grigiorosso di Ciofani. Lo stesso attaccante al 14′ del primo tempo aveva centrato un palo di testa su cross di Mogos. Al 32′ tiro dalla distanza di Jallow con Agazzi che alza in corner. Nella ripresa all’8′ retropassaggio sbagliato di Gustafson, palla a Gondo che calcia, Agazzi respinge, poi Terranova si oppone due volte a Kiyine e Maistro. Al 19′ ripartenza della Cremonese con conclusione di Ciofani alta. Al 23′ errore della difesa campana, Kingsley parte solo e appena dentro l’area scarica il tiro su Micai. Al 27′ contropiede della Cremonese, Gustafson allarga per Mogos, cross deviato da Micai e Ciofani in girata segna il gol-partita. Inutili attacchi finali della squadra di Ventura, che resta a 18 punti mentre la Cremonese sale a 15.

TRAPANI-COSENZA 2-2

Siciliani e calabresi si dividono la posta. Succede tutto nel primo tempo: al 6′ passano gli ospiti con Pierini che finalizza un contropiede. La risposta della squadra di Baldini arriva al 17′ Acon un tiro di Moscati deviato da Idda. Al 42′ Pettinari sfiora l’eurogol in rovesciata, ma pochi secondi dopo finalizza la sponda di Scaglia e completa la rimonta. Poco prima dell’intervallo ancora Pierini a segno con un fantastico pallonetto. Un primo tempo di puro spettacolo, ma nella ripresa ci sono meno occasioni. Kanoute e Scalgia sfiorano il 3-2, ma il pareggio è il risultato più giusto. All’89’ perdono le staffe e vengono espulsi Pagliarulo e Capela. I siciliani restano ultimi a 7, i calabresi fanno un passo in avanti a 12.