– Colpo esterno del Pisa nell’anticipo della 22esima giornata della serie cadetta. Lo scontro salvezza dello Zini, ricco di gol ed emozioni, finisce 4-3 per gli ospiti che allungano a +6 in classifica sulla Cremonese.Il primo tempo viene giocato su alti ritmi da entrambe le squadre. Ai grigiorossi bastano appena tre minuti per sbloccare la gara: il Pisa si fa sorprendere sugli sviluppi di un fallo laterale, Arini entra in area e serve Deli, che non deve fare altro che appoggiare in rete da pochi passi. I nerazzurri provano a reagire con Masucci al 13′, ma il colpo di testa dell’attaccante termina alto di poco. Al 24′ un’altra disattenzione difensiva costa ai toscani il raddoppio dei padroni di casa, propiziato da una palla persa da Marin che viene capitalizzata al meglio da Palombi. La Cremonese sembra in grado di gestire il ritmo, ma nel finale di frazione il Pisa riapre la sfida con un destro chirurgico di Minesso.

In avvio di ripresa Palombi va vicino alla doppietta personale, ma nello spazio di meno di tre minuti gli ospiti ribaltano la gara: al 52′ Masucci svetta di testa su cross di Vido e segna il 2-2, mentre al 54′ Birindelli firma addirittura il sorpasso con un tap-in vincente, dopo la parata di Ravaglia su Masucci. Il colpo è durissimo, ma la Cremonese trova la forza per reagire e ristabilisce subito l’equilibrio con una punizione di Piccolo, che batte Gori con la complicità di una deviazione in barriera di Benedetti. Nella seconda metà della ripresa non mancano occasioni da ambo le parti, con i lombardi che al 92′ restano in dieci per l’espulsione di Terranova. Un minuto dopo un colpo di testa di Pisano regala una vittoria pesantissima al Pisa.