Serie B: Cremonese-Bari 0-1, D'Elia lancia i pugliesi al quarto posto

CREMONA – Nell’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie B, il Bari ha vinto per 1-0 sul campo della Cremonese grazie al gol di D’Elia al 64′. La rete del terzino permette ai pugliesi di consolidare la zona playoff, portandosi a 41 punti (-2 dal Palermo terzo, impegnato sabato a Perugia). Ko pesante per la squadra di Tesser, che resta ferma a 37 punti e ai margini dalla zona che può valere lo spareggio promozione. Per il Bari si tratta del secondo succeso consecutivo, dopo l’1-0 sul Frosinone. La Cremonese invece non vince da quattro turni. L’ultima gioia quasi un mese fa, nella vittoria casalinga contro il Parma.