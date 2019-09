CREMONA – L’Ascoli perde la vetta della classifica in serie B: cade (1-0), nel posticipo della sesta giornata, a Cremona e scivola al 3° posto, scavalcato da Empoli e Salernitana. Un risultato importante per la Cremonese che, così, mette un piede in zona playoff, agguantando l’ottava posizione. I grigiorossi sbloccano il risultato al 20′: Bianchetti serve Soddimo che con un gran destro da fuori area infila l’incrocio. L’Ascoli accusa il colpo e solo un grande Leali, attento sulle conclusioni di Ceravolo, Mogos e Soddimo, evita il raddoppio. L’Ascoli prova a reagire ma non va oltre un’azione pericolosa di Ardemagni. La partita resta in pugno della Cremonese che, nella ripresa, va ancora vicina al raddoppio con Valzania e uno scatenato Soddimo.

