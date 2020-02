Decidono Dionisi e Novakovich

– Grazie a una partenza sprint (due gol nei primi 20’), il Frosinone passa a Cosenza nell’anticipo della 25/a giornata di Serie B, infila il 5° successo di fila e conserva il secondo posto in classifica. Tre punti pesanti che mettono pressione allo Spezia, impegnato sabato pomeriggio a Trapani. Un ko che complica ulteriormente la situazione dei calabresi che rischiano ora di staccarsi ulteriormente dal treno per i playout.

Il Frosinone fa la differenza con un inizio a razzo. Dionisi fa le prove generali all’8’ con un gran destro a fil di palo e poi, 6’ dopo, sblocca il risultato: Lazaar si fa rubar palla da Novakovich che arriva sul fondo e crossa per Dionisi che insacca di destro da pochi passi. Il Cosenza accusa il colpo e al 20’ incassa lo 0-2: Rohden va via in contropiede e smarca in area Novakovich che con un preciso destro a fil di palo batte di nuovo Perina.

Bardi tiene inviolata la rete

Gli uomini di Pillon reagiscono solo in avvio di ripresa: Bruccini per ben tre volte e poi Lazaar, però, non riescono a sorprendere Bardi. Il Cosenza s’abbatte e negli ultimi 20′ alza definitivamente bandiera bianca. Il Frosinone controlla senza più rischiare nulla e, nel finale, manca anche l’occasione per incrementare ulteriormente il bottino con Novakovich.