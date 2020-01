– Il Crotone batte nel posticipo il Cosenza e si porta a -1 dal Pordenone secondo in classifica. Il derby calabrese vive però un momento di grandi polemiche, con il “Marulla” ancora protagonista di un gol fantasma non assegnato: pallone in rete su tiro di Sciaudone nella ripresa ma la terna non vede. I pitagorici sbloccano lo stallo con Messias sugli sviluppi di un piazzato, dopo un precedente palo di Rivière nella prima parte dell’azione. Molina spreca la palla del potenziale raddoppio al 17′, poi è ancora Messias a sfiorare il gol. Baez spreca la chance del pareggio, nella ripresa l’episodio incriminato: Cordaz respinge ampiamente oltre la linea il tocco di Sciaudone, la terna arbitrale lascia correre. Ancora Cordaz decisivo nel finale su Machach, parata provvidenziale per proteggere i tre punti.