Cosenza-Pescara 1-2

Colpo del Pescara a Cosenza. Gli abruzzesi passano 2-1 al San Vito-Marulla approfittando di una difesa rossoblù in vena di regali. Nell’altro incontro del pomeriggio, poche emozioni allo Scida tra Crotone-Empoli, finita 0-0. Alle 21 Pisa-Cremonese, lunedì l’attesissimo derby campano Salernitana-Benenvento.

Mancano ancora tre mesi a Natale, ma la difesa del Cosenza era in vena di regali. Il Pescara ringrazia e porta a casa tre punti pesantissimi. Calabresi ancora da registrare, poveri di idee, poco incisivi e distratti nelle retrovie. Abruzzesi invece bene organizzati, cinici e spietati. Risultato sbloccato alla mezzora del primo tempo con un rigore di Tumminello, dopo un fallo ingenuo di Sciaudone su Di Grazia. Il Cosenza accusa il colpo e rischia di incassare il gol del raddoppio, ma Galano grazie Perina. Nella ripresa, i ragazzi di Braglia si ripresentano con Kone e Legittimo al posto di Carretta e Lazaar. Si nota un po’ di intraprendenza in più nei padroni di casa e al 24′ un sinistro chirurgico di Sciaudone scuote lo stadio e batte Fiorillo, inoperoso fino a quel momento. Il Cosenza e i tifosi meditano il sorpasso, ma al 43′ arriva la doccia fredda: Galano beffa i centrali e in diagonale supera Perina. Per i lupi secondo ko interno consecutivo.

Crotone-Empoli 0-0

E’ un pareggio che sta strettissimo al Crotone quello nella sfida dello Scida contro l’Empoli, arrivato in una gara per lunghi tratti a senso unico a favore della squadra di Stroppa. Primo tempo dominato dai padroni di casa, che giocano praticamente sempre nella metà campo avversaria senza pero’ riuscire a sbloccare il risultato. Ci va vicino Benali in tre occasioni, poi Dezi con un clamoroso tentativo di autogol sventato da Brignoli, e ancora Gigliotti al 34′: la sua conclusione coglie il palo, rimbalza addosso al portiere azzurro e poi torna in campo. Solo nel finale l’Empoli si affaccia dalle parti di Cordaz con Dezi, il cui tiro viene respinto di piede dal portiere di casa. La squadra di Bucchi affronta la ripresa con un altro piglio, e al 14′ sfiora il vantaggio con Moreo il cui piattone a porta vuota viene salvato dalla scivolata di Gigliotti. Il caldo si fa sentire, la stanchezza cresce e le occasioni diminuiscono. Maxi Lopez fa il suo esordio e subito impegna Brignoli, ma finisce con un pari sul quale il Crotone ha davvero molto da recriminare.