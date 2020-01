PESCARA-SALERNITANA 1-2

– Il Pescara si fa sorprendere (1-2) all’Adriatico dalla Salernitana e manca l’occasione di rimettere piede in zona playoff. Il Cittadella, invece, rimonta lo Spezia a porta a casa un punto prezioso che gli consente di agganciare l’Entella in quarta posizione. Alle 21 scende in campo la capolista Benevento che ospita il Pisa.

Il passaggio al 4-4-2 consente a Ventura di far tornare al successo la Salernitana nella trasferta di Pescara. La squadra di Zauri è apparsa troppo timida e poco fluida in attacco. Dopo un primo tempo equilibrato con un paio di occasioni per parte (Maistro e Lombardi per i granata, entrambe con Galano gli abruzzesi), la gara s’accende nella ripresa. La Salernitana parte fortissimo e, dopo aver sfiorato il vantaggio con Gondo e Maistro, passa per due volte con Djuric nel giro di 4′: al 50′ l’attaccante sblocca il risultato con un bel tocco d’esterno destro riprendendo una punizione dal limite di Dziczek smorzata dalla barriera. Poi si ripete al 54′ riprendendo una corta respinta di Fiorillo su tiro di Lombardi. Il Pescara a questo punto reagisce e al 62′ accorcia le distanze con un tocco da due passi di maniero su assist dalla sinistra di Bocic. Il Pescara insiste ma fallisce il pari con Kastanos e Galano.

SPEZIA-CITTADELLA 1-1

Buon punto del Cittadella a La Spezia. I padroni di casa partono forte e al 12′ passano con un preciso rasoterra di Gyasi, smarcato in area da Benedetti. Lo Spezia fallisce il raddoppio con Gudjohnsen e Ricci e al 36′ si fa raggiungere da Iori che trasforma un rigore concesso dall’arbitro Martinelli per un ingenuo fallo di Erlic su Diaw. Nella ripresa permane l’equilibrio con le due squadre che mancano una buona occasione per parte: con D’Urso i veneti, con Maggiore i liguri.