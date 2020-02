SPEZIA-PORDENONE 1-0

Scoppia l’allarme in casa Pordenone. La squadra di Tesser perde la seconda partita consecutiva (un solo punto nel 2020) cadendo 1-0 al Picco di La Spezia e ora rischia di perdere il secondo posto ai danni del Crotone, impegnato alle 18 a Empoli. Intanto si avvicinano alla seconda piazza Frosinone e Cittadella grazie ai successi per 1-0 sulla Virtus Entella e per 3-0 a Trapani. Cala il tris anche l’Ascoli in casa del sempre più ultimo Livorno.

Al Picco si affrontano due delle squadre più in forma del campionato, anche se gli ospiti sono reduci dalla sconfitta casalinga con il Pescara, mentre lo Spezia dalla roboante vittoria di Crotone. Grande pressing da una parte e dall’altra in avvio. Il primo brivido è per i padroni di casa, con Ciurria che scappa sul filo del fuorigioco e calcia in diagonale, Scuffet devia sul fondo. Sale poi di livello il gioco offensivo dei bianchi che rispondono che una triangolazione Nzola – Gyasi – Nzola, conclusa sul fondo. Ci provano anche Matteo Ricci e Ragusa da fuori, senza risultato. La ripresa inizia con gli ospiti aggressivi, ma è lo Spezia ad avere una grossa occasione con Gyasi che spara alto su assist di Nzola. Ma la squadra di casa continua a giocare meglio e trova il vantaggio al minuto 24. Ferrer va sul fondo e crossa, la palla si impenna, la raccoglie Nzola che calcia, sulla respinta è bravo Matteo Ricci a calciare di sinistro nell’angolo lontano. Il pressing del Pordenone nel finale non produce occasioni, da registrare soltanto l’espulsione di Maggiore al 94′. Un solo punto per i friulani nel 2020.

FROSINONE-VIRTUS ENTELLA 1-0

Nesta ritrova Ciano e Dionisi dopo la squalifica. Primo tempo non spettacolare con i ciociari molto attivi sulla sinistra con Beghetto. La migliore occasione capita dopo pochi minuti a Maiello che sfiora l’incrocio con un bolide dalla distanza, poi Dionisi chiede un rigore per un contrasto falloso di Paolucci, restano tanti dubbi. Nella ripresa non cambia la musica: prima un diagonale di Salvi fa la barba al palo, poi al 57′ Dionisi trova uno splendido sinistro dal limite che accarezza il palo e si insacca in rete dopo un altro legno colpito pochi secondi prima da Ciano. Vantaggio assolutamente meritato. L’unica occasione dei liguri capita sulla testa di Mancosu che però non inquadra la porta, i gialloblu si portano così a -1 dal Pordenone.

TRAPANI-CITTADELLA 0-3

Torna alla vittoria dopo più di un mese il Cittadella: un rotondo 3-0 al Trapani. I padroni di casa iniziano bene con due occasioni rispettivamente di Biabiany e di Scognamillo, ma è il Cittadella a trovare la rete che sblocca la gara. Rizzo mette in mezzo dal lato sinistro, Proia anticipa i difensori e insacca da dentro l’area. Il secondo tempo inizia con il raddoppio di Diaw. Coulibaly perde palla a centrocampo, Proia lancia l’attaccante a tu per tu con Carnesecchi che fredda il portiere siciliano e trova il nono gol stagionale. Pavan raccoglie un cross di Rosafio e chiude la gara sullo 0-3. I ragazzi di Venturato si avvicinano così al secondo posto.

LIVORNO-ASCOLI 0-3

Notte fonda per il Livorno, sempre più ultimo in classifica. Pronti-via al 7′ il neo acquisto Trotta porta in vantaggio gli ospiti superando fin troppo facilmente Bogdan e battendo di sinistro Plizzari. Primo tempo a senso unico: Scamacca va a un passo dal bis, poi Morosini richiede un rigore per un fallo di mano di Morelli. Leali risponde presente sulla punizione dal limite di Viviani, primo squillo toscano, duello che si ripresenta a fine primo tempo con il portiere dei marchigiano attento a negare l’1-1. Nella ripresa passano due minuti e Morosini con una botta secca dall’altezza del dischetto firma il 2-0, difesa labronica impresentabile. Leali è ancora bravo ad abbassare la saracinesca su Rocca e Brignola e allora al 94′ Trotta finalizza un contropiede di destro firmando il tris. Grande esordio per Guillermo Abascal Perez.