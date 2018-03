Serie B: Avellino-Pescara 2-2, Di Tacchio nel finale salva gli irpini

AVELLINO – Nei periodi di difficoltà si fa fatica a vincere ed infatti Avellino-Pescara termina 2-2. Prima della gara irpini reduci da un solo successo nelle ultime 7, mentre agli abruzzesi manca il bottino pieno da 6 partite. Rete di Brugman per il Pescara, pareggio di Castaldo su rigore, rete ancora per gli ospiti con Mancuso e 2-2 finale segnato da Di Tacchio.

LA CRONACA – Prosegue il momento negativo degli abruzzesi che passano in vantaggio con un perfetto pallonetto da centrocampo di Brugman (13′) dopo un palo di Mancuso su cross di Crescenzi in avvio. Il centrocampista raccoglie un intervento in scivolata di Lezzerini a porre rimedio ad un errore di Kresic e beffa il portiere da distanza abissale. L’Avellino reagisce ma Fiorillo è insuperabile fino al rigore generoso concesso da Minelli che vede un fallo di mano di Perrotta (il braccio era attaccato al corpo) su tiro di Rizzato. Il neo-entrato Castaldo pareggia. Gli irpini s’abbassano e calano d’intensità. Ne approfittano gli ospiti: un’accelerazione di Valzania regala a Mancuso il sorpasso. Ma nel finale l’arrembaggio locale è premiato dal destro di Di Tacchio dal limite. Poi nel recupero ancora Fiorillo nega il 3-2 a Laverone. Più giusto il pareggio: l’Avellino resta così a 35, due in meno del Pescara.