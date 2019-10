Decisivi Ninkovic e Ardemagni

Nell’anticipo della nona giornata di Serie B, l’Ascoli torna a vincere e scaccia via i fantasmi della crisi. Al Del Duca i marchigiani battono 2-1 la Virtus Entella ritrovando il successo dopo tre sconfitte consecutive.

Inizio di partita scoppiettante: immediato vantaggio dell’Ascoli al 5′ con Ninkovic su un’azione iniziata da Da Cruz. La gioia però dura poco perché al 13′ Pucino sbaglia porta deviando di testa un altro colpo con il capo di De Luca. Nuovo vantaggio bianconero firmato alla mezz’ora da Ardemagni, abile a finalizzare ancora un’azione dello scatenato Da Cruz. Al 44′ Boscaglia finisce anzitempo negli spogliatoi per proteste. Nella ripresa i padroni di casa sfiorano il tris con un colpo di testa di Troiano (18′), mentre l’Entella ci prova al 28′ con una rasoiata di Coppolaro. Inizia il festival dei cartellini (in totale 12) con Da Cruz e Chiosa che finiscono anzitempo a fare la doccia. Tanto nervosismo ma nessun gol nella ripresa: l’Ascoli può così festeggiare il ritorno alla vittoria, che vale l’aggancio al secondo posto in classifica a Crotone ed Empoli a 15 punti. L’Entella resta a 12 in piena zona play-off.