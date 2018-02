– La Varese di Attilio Caja conferma il suo momento magico e sbanca il PalaBancoDesio nel derby lombardo contro Cantù. Dopo gli scalpi di Milano e Venezia, l’Openjobmetis centra un’altra vittoria preziosissima (85-89), trascinata da Cameron Wells, autore di una prestazione da 19 punti, e dalla solidità di squadra dei biancorossi.

LA PARTITA – Inizio sprint di Varese, che con Okoye e Pelle volano sul 2-10. Il vantaggio si mantiene anche con l’ingresso della second unit ospite, dopo otto minuti il distacco è addirittura in doppia cifra (15-26). Cantù ha una fiammata e ricuce fino al -8 in chiusura di periodo (25-33). Si viaggia a punteggio altissimo ma i padroni di casa riescono a rientrare, portandosi sul 41 pari con la bomba di Burns. Cain è l’uomo decisivo per Varese in questo frangente, all’intervallo lungo è 51-56. Chi immagina un calo delle percentuali deve fare i conti con la realtà: l’avvio del terzo quarto è da 11 punti in soli 60 secondi, Culpepper e Chappell permettono a Cantù di sorpassare (63-62). Ma Cain e Tambone non tremano, Varese riparte di slancio e con Vene entra nei dieci minuti finali avanti di 9 (69-78). Gli ospiti sono sul pezzo, Tambone per Ferrero in un momento cruciale per l’80-85. Ma Smith prende per mano Cantù, a 120 secondi dal termine è 85 pari. Cain realizza dopo un rimbalzo offensivo, Thomas sbaglia il tiro decisivo, Wells la chiude dalla lunetta.

RED OCTOBER CANTU’-OPENJOBMETIS VARESE 85-89

(25-33, 51-56, 69-78)

Cantù: Smith 18, Culpepper 14, Pappalardo ne, Cournooh 8, Parrillo 11, Tassone ne, Crosariol 2, Maspero ne, Raucci ne, Chappell 7, Burns 13, Thomas 12. All.: Sodini

Varese: Avramovic 6, Pelle 9, Bergamaschi ne, Natali, Vene 12, Okoye 13, Seck ne, Tambone 12, Cain 13, Ferrero 5, Wells 19, Larson. All.: Caja

Tiri: Cantù 9/24 da 2, 16/42 da 3, 19/22 ai liberi. Varese 18/39 da 2, 13/27 da 3, 14/20 ai liberi

Rimbalzi: Cantù 34 (12 offensivi), Varese 45 (15 offensivi)