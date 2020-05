Via libera da quattro regioni

– Passo indietro del ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, che fino ad ora si era mostrato fermo sulla linea improntata dal Governo in merito agli sport di squadra. Spadafora, infatti, già nella serata di ieri aveva scritto al comitato tecnico scientifico della Protezione Civile chiedendo “di tornare a valutare la possibilità che le linee guida sullo svolgimento da lunedì 4 maggio degli allenamenti per gli atleti di interesse nazionale dei soli sport individuali vengano applicate anche a quelle degli atleti degli sport di squadra”. Una risposta del Cts è attesa a breve.

Dopo aver guardato con ammirazione al modello francese sul discorso dei campionati, il ministro pentastellato è stato quasi costretto a tornare sui suoi passi, spinto probabilmente dalle ordinanze regionali di Emilia-Romagna, Campania e Lazio (oggi si è unita la Sardegna), sulla possibilità di far ripartire gli allenamenti degli sport di squadra, seppur individualmente. Una sorta di ribellione rispetto all’ultimo Dpcm, visto che tre dei quattro governatori appartengono al Partito Democratico. Questo rischia di compromettere la ripartenza di diverse squadre di serie A con solo Spal, Parma, Sassuolo, Bologna, Napoli, Roma, Lazio e Cagliari che al momento potrebbero riprendere, seppur nei limiti previsti dal governo, ad allenarsi.

Apriranno solo alcuni centri sportivi

Insomma riaprono i centri sportivi solo di alcune squadra. Non di Inter e Juventus, che fra l’altro ha diversi calciatori all’estero. Il Napoli, invece, li ha tenuti tutti in città ed è pronto a richiamarli a Castelvolturno, e lo stesso discorso vale per l’altra squadra che più sta spingendo per portare a termine il campionato, la Lazio. Nessuno commenta, qualche squadra potrebbe sollevare questioni, e anche nelle regioni ‘aperte’ la Spal per ora mantiene sospesi gli allenamenti, Oltre alla salute, c’è anche un tema di responsabilità in capo ai club, non solo civile. Il protocollo non ha ancora il via libera del Comitato scientifico del Governo, e la Federcalcio è in attesa di sapere quali aspetti vanno meglio definiti.