Salta la prima panchina in Serie A. Eusebio Di Francesco non è più l’allenatore della Sampdoria. Il tecnico e la società blucerchiata hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto. “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver raggiunto un accordo consensuale con Eusebio Di Francesco e il suo staff tecnico per l’interruzione del rapporto professionale”, spiega la Sampdoria in un comunicato. “Il presidente e i suoi collaboratori ringraziano Di Francesco e staff per il lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata”, conclude la nota. Di Francesco era arrivato in estate, firmando un contratto triennale con i blucerchiati. Il favorito numero uno per sedersi sulla panchina del club di Massimo Ferrero è Stefano Pioli, ma in corsa c’è anche Beppe Iachini. La Sampdoria è ultima in classifica con soli 3 punti conquistati nelle prime sette giornate di campionato.