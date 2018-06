Serie A, Perform lancia Dazn

(Afp)

Dazn, il servizio live e on demand di sport in streaming di proprietà di Perform Group, annuncia oggi il suo sbarco nel mercato italiano a seguito dell’acquisizione dei diritti per la trasmissione in esclusiva di 114 partite a stagione, 3 per giornata, della Serie A per i prossimi 3 anni, fino a giugno 2021. Inoltre, Dazn (la pronuncia è da-zone ndr) mostrerà ogni giornata gli highlights degli altri 7 match di Serie A.

L’arrivo di Dazn in Italia rappresenta una novità per tutti gli appassionati di sport. Tutte le partite di cui Dazn ha ottenuto i diritti saranno fruibili sia in diretta che on demand, su un’ampia gamma di device, tra cui Smart tv, pc, smartphone, tablet e console di gioco.

Elemento centrale della missione di Dazn è l’accessibilità per i tifosi: con una tariffa unica, di 9,99 euro al mese, gli appassionati potranno godere di tutti gli eventi sportivi trasmessi dalla piattaforma. Avranno inoltre il primo mese di prova gratuita e saranno liberi di disdire l’abbonamento in ogni momento.

“Il calcio in Italia è una vera e propria passione, uno stile di vita. Per questo siamo orgogliosi di lanciare Dazn in Italia offrendo alcune delle migliori partite della Serie A in esclusiva -ha sottolineato James Rushton, Ceo di Dazn-. Dazn nasce con il desiderio di riavvicinare lo sport agli appassionati, dando la possibilità a chi non ha mai potuto sottoscrivere un abbonamento pay-tv di godere di una piattaforma multisport a costi accessibili. Dazn costa solo 9,99 euro al mese, con il primo mese di prova gratuita, e la possibilità di disdire l’abbonamento in ogni momento”.

Su Dazn saranno visibili in esclusiva assoluta, per i prossimi tre anni, alcune delle migliori partite della Serie A: l’anticipo delle 20.30 del sabato sera, il lunch-time della domenica alle 12.30, e una partita in programma la domenica pomeriggio alle 15. Inoltre saranno disponibili gli highlights degli altri 7 match. Nei turni infrasettimanali o con palinsesto differente, verranno comunque trasmesse 3 partite in esclusiva.