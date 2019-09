Doppia assoluzione

Nemmeno una parola. Il provvedimento del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea di oggi era atteso per capire se ci sarebbero stati provvedimenti nei confronti dello stadio e del pubblico di Verona dopo gli ululati razzisti nei confronti di Kessie nel corso della partita contro il Milan domenica sera al Bentegodi. Invece nel comunicato ufficiale, pubblicato nel pomeriggio, non c’è alcun riferimento ai buu sentiti allo stadio verso il centrocampista ivoriano. Nessuna sanzione e nessun supplemento di indagine. Gli ispettori della procura federale non hanno percepito nessuna manifestazione razzista.

Con lo stesso dispositivo il giudice sportivo ha anche chiuso la vicenda del supplemento di indagine per i buu a Lukaku prima del rigore calciato a Cagliari alla seconda giornata. Gli ulteriori approfondimenti, chiesti due settimane fa da Mastrandrea, non hanno prodotto alcun risultato perché il personale di servizio e gli 007 federali presenti allo stadio di Cagliari, non hanno percepito i versi razzisti, visto che queste manifestazioni sono state coperte da fischi e urla. Quindi anche in questo caso nessuna sanzione. Questa doppia decisione finirà per alimentare discussioni sulla lotta al razzismo negli stadi italiani, visto che entrambi gli episodi sono stati sottolineati con forza da diretti interessati. Lukaku lo ha fatto con un post molto chiaro sui social network. Oggi invece è stato il procuratore di Kessie a denunciare i cori di Verona e ad attaccare la società scaligera che ne ha negato l’esistenza.